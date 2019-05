Hasta mañana lista de postulante

Hasta mañana, en ivuj.gob.ar se publicará la nómina de postulantes de la localidad de Palma Sola, para el segundo sorteo del Programa Provincial de Viviendas.

A través de la citada web, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy publicará el primer listado correspondiente a los postulantes que quedaron habilitados para participar del sorteo de prioridad para Palma Sola. Durante este período se podrá realizar reconsideraciones a ese primer listado.

Además el Ivuj informó que el 17 del corriente, a partir de las 11, en el Centro Cultural de Palma Sola se realizará el sorteo del organismo correspondiente al Programa Provincial de Viviendas. Podrán participar las familias inscriptas y que adhirieron a esta instancia del Programa Provincial, y el acceso al predio se habilitará desde las 10.

Finalmente, y de nuevo mediante ivuj.gob.ar, el jueves próximo se hará público el último listado de quienes ingresan al sorteo de Palma Sola.

Sobre el "trámite de reconsideración", desde el Ivuj se explicó que luego del cierre de adhesión on line, hay postulantes que podrían ser excluidos de participar en el sorteo anunciado para Palma Sola. La exclusión implica que no podrán participar de los sorteos, y eso podrá suceder si no cumple con los requisitos mínimos exigidos, como no conformación de grupo familiar, ser personas solas, y/o ser grupo familiar cuyo titular es residente extranjero.

El trámite de reconsideración de la nómina de participantes excluidos deben hacerlo los inscriptos adheridos en las fechas que se establecen.