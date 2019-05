La prevención del dengue es otra cuestión pendiente

En Palpalá los focos infecciosos están a la vista de todos los ciudadanos, menos para las autoridades del Ejecutivo municipal. Muchos son los reclamos y es muy poca la reacción de la enorme cantidad de funcionarios del municipio.

Pasó la temporada de verano, y uno de los grandes peligros que corre la población es contraer una de las enfermedades producidas por el mosquito Aedes Aegypti (dengue), muchas campañas sobre prevención se realizan y difunden desde la Provincia, las cuales son replicadas por municipios con climas tropicales que se ven afectados por esta problemática e inician sus propias acciones.

En la avenida Evaristo Carriego de la ciudad siderúrgica se encuentra el balneario municipal, lugar que muchos vecinos de Palpalá quisieran disfrutar a pleno. Según una vecina del lugar, "es imposible". Además dijo, "aquí por la zona hay muchos chicos y adolescentes que necesitan de un espacio para la recreación, y lamentablemente el olvido o desinterés del municipio nos prohibe de poder disfrutar de un espacio verde que este acondicionado para tal fin. Vecinos somos todos, el intendente solo hace obras en los barrios más céntricos", afirmó.

ABANDONO TOTAL / EL ESPACIO VERDE DEL BALNEARIO NO TIENE MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.

Lo que se puede apreciar en el balneario es la falta de mantenimiento, al igual que en los espacios verdes. Una de las piletas está totalmente rajada y con clara muestra de abandono, y la pileta restante, la que más preocupa a los vecinos, se convirtió en un depositario de agua estancada y en criadero del mosquito del dengue.

Las recomendaciones desde el Ministerio de Salud de la Provincia para evitar la propagación del dengue es justamente eliminar aquellos cacharros que acumulen agua y mantener los espacios limpios, pues de lo contrario son lugares perfectos para ser criaderos del dengue. Pero en el municipio de Palpalá la prevención no existe.

En su último discurso de apertura de sesiones, el intendente Pablo Palomares mencionó obras para la recuperación del lugar, pero al igual que muchas otras promesas que se hicieron tampoco se cumplió.

La preocupación es mayor de parte de los vecinos al ver que no se tiene restringido el acceso al lugar, y que los niños ingresan a jugar y corren el riesgo de caer en la pileta que está con agua estancada. Así lo expresaba un vecino: "el riesgo es grande porque nadie cuida el lugar, está alambrado pero sin puertas y los niños ingresan y es peligroso porque juegan cerca de la pileta con agua estancada, no hay ningún tipo de interés del municipio por evitar algún accidente. Los anuncios del intendente solo fueron porque está en campaña, pero en los años anteriores ni se acercó por el lugar. En estos tiempos envió en un principio camiones para iniciar obras, pero no se avanzó en nada, un incumplimiento más de esta gestión de Palomares", dijo el vecino que pidió mantenerse en el anonimato.

En el balneario municipal las piletas que están dañadas, y los espacios para la práctica de distintos deportes están sin mantenimiento, cuando es un lugar ideal para ofrecer a los vecinos de Palpalá y que así puedan disfrutarlo con sus familiares. Pero pareciera ser que como es un lugar alejado, al intendente y a sus funcionarios no les interesa mantenerlo en condiciones.