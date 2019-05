Lanzamiento del justicialismo maimareño

El domingo por la noche, los maimareños conocieron a los candidatos y las propuestas de la lista 505, Frente Justicialista, para estas elecciones en las que, por primera vez, eligen intendente. Conversamos con aquellos que se postulan, empezando por Teresa Jordán, quien dijo que "vivo en el barrio de Sumay Pacha, y formo parte de este grupo de trabajo. El Concejo Deliberante tendrá un desafío muy fuerte porque le toca hacer toda la transición, y habrá que revisar todo lo que es el andamiaje de ordenanzas".

Candidata a concejal suplente, Jordán agregó que "creemos que quienes lleguen a ocupar cargos deben ser personas que tengan una trayectoria en la comunidad, y cierta formación para poder garantizar las respuestas a las necesidades en espacios sociales, deportivos, culturales, el turismo, la producción y la obra pública, que entendemos que no se están dando".

Lina Mamaní, candidata a concejal en segundo término, dijo que "uno ve desde afuera como los otros están en los espacios de la política y cree que puede ser distinto, por eso creo que hay que involucrarse y lograr que la política sea un instrumento para cambiar las distintas realidades. Somos pueblos donde todos nos conocemos, y sabemos las carencias que tiene la gente".

Mamaní cree que "desde la gestión se puede apoyar a que se consigan trabajos genuinos. Los chicos del secundario se quedan acá sin una oferta terciaria para seguir con ese perfil que tienen desde la Técnica o de la Agrotécnica, y entendemos que desde el municipio se deben apoyar emprendimientos afines a los perfiles que ya tienen los chicos".

Dante Torres, candidato a tercer concejal, dijo que "integro esta lista para representar a los jóvenes, que son estigmatizados. Entiendo que no les damos las herramientas suficientes para que se apropien del espacio público, porque de nada sirve crear polideportivos si no hay una guía de recreación, de deportes. En ese sentido Maimará se ha quedado, y entiendo que tenemos que posibilitarles que generen su propio espacio en cada barrio para poder incluirlos dentro de una política social".

Doris Quispe, candidata a concejal en cuarto término, agregó que "todos los días camino mi pueblo y veo las necesidades que no se satisfacen: calles con pozos, desbordes del canal que corren por las calles como ríos, polideportivos que están olvidados, espacios verdes que en realidad no son verdes. Debemos generar proyectos para el turismo, para los agricultores, los floricultores, los artesanos y todos los productores promoviendo el desarrollo local".

Leonardo Espinoza, candidato a concejal suplente, habló de "la necesidad de que todos los que trabajan en el municipio lo hagan coordinadamente para el mejoramiento del pueblo. Pensamos en el tema de poder generar recursos propios para poder realizar obras sin depender de la Provincia o de Nación, pequeñas pero significativas obras que mejoren la vida de la gente de Maimará, como el arreglo de las veredas por donde la gente grande ya no puede caminar".

Manuel Ortega es candidato en primer término a concejal, y dijo que "acompaño a este gran equipo conformado para trabajar por un Maimará mejor. Estamos seguros que podemos llegar a ser lo que queremos, lo que soñamos y, desde mi aporte, en todo lo que se refiere al tema de cultura y turismo, en lo que trabajé desde muy joven. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad, y hay que trabajar para ponerlo en valor desde las bandas de sikuris hasta la gastronomía, potenciando con ello el turismo".

Ortega agregó que "queremos hacer un turismo diferente en donde el visitante se sienta parte de cada actividad que se lleva a cabo, poniéndole el acento al turismo rural. Y queremos generar un hospedaje donde pueda recibirse contingentes, para que Maimará deje de ser un lugar de paso".

José Surita, candidato a intendente, dijo que "hace diez, quince años que siguen los mismos candidatos, los mismos apellidos, y sólo se ha visto sus propios crecimientos personales, pero nunca los vimos preocupados por la infraestructura de Maimará, por eso hablamos de obra pública, producción, turismo, educación, salud, desarrollo social, cultura y medio ambiente". Surita dijo que "hacemos hincapié en lo que es la administración de los fondos públicos. Es un tema sobre el que nunca se le ha brindado información al pueblo, sabemos por distintos medios que llega plata para distintas cosas, y las obras no se ven. No tenemos que dejar que los mismos apellidos de siempre se hagan cargo de la nueva municipalidad, porque no han hecho absolutamente nada".