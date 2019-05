"La incertidumbre por las elecciones puede hacer que la inflación suba"

Es decano de la Facultad de Economía y Administración de la Ucasal, economista, jefe para el NOA de la Fundación Mediterránea y asesor en temas económicos y financieros en empresas e instituciones. Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. Master in Social Sciences, London School of Economics (United Kingdom) y contador público, Universidad Católica de Córdoba.

¿Por qué en lo que va del año la inflación acumulada del NOA fue siempre superior a la media nacional?.

-Desde el punto de vista económico, en términos genéricos y conceptuales, la inflación del Noroeste es mayor porque aquí los precios suben más, esta es la explicación oficial. Básicamente suben más en la región por los costos de transporte y también porque aquí los mercados son mucho más chicos. En los mercados del NOA hay que sumarles el costo del transporte y hay que considerar que por ejemplo el mercado de Jujuy es mucho más chico que el de Capital Federal en cuestiones de volúmenes, por eso también se vende menos, estos factores son los que hacen que sus precios sean mayores. Esta es la explicación de por qué siempre en los acumulados tenemos entre uno o dos puntos más que el índice nacional.

-¿Esta tendencia se podría llegar a revertir?

-No es una situación fácil de revertir, en el corto plazo no. Sin embargo sería ideal que se revierta o que por lo menos quedemos con precios similares.

-El NOA registró una baja de 1,3% en la inflación de abril, ¿a qué se debe este descenso?

-Estos son meses en que la inflación debería bajar debido a que son meses tranquilos. Por ejemplo diciembre es mes de vacaciones, marzo es mes de vuelta al colegio y a esto hay que sumarle que hubo incremento en las tarifas a principio de año. Entonces, históricamente, abril es un mes mucho más tranquilo por lo que se esperaba que la inflación baje.

Y pese a que la inflación todavía es muy alta, este 3,6% que se registró en abril es una buena noticia, pero todavía falta mucho.

-¿Qué comportamiento se espera para los próximos meses?

-Primero, si las cosas siguen como están ahora, la inflación debería seguir en la línea de descenso, es decir la inflación debería seguir bajando, lo que no significa que deberían bajar los precios. Pero debemos tener en cuenta que estamos en un año electoral con mucha incertidumbre política, lo que lleva a que haya comportamientos distintos como por ejemplo que haya productores que suban los precios "por las dudas" al no saber qué pasará con el dólar. Entonces ese nerviosismo e incertidumbre por las elecciones puede llegar a hacer que la inflación se mantenga o suba. Si no tuviéramos esa incertidumbre debería haber una menor inflación en los próximos meses.

-Estando a poco más de cinco meses de las elecciones presidenciales ¿Se estima ya posibles escenarios dependiendo del presidente que sea electo?

-Pensar en eso sería hacer futurología. No se sabe cómo serían los escenarios porque todavía no está claro quiénes serán los candidatos y tampoco sus propuestas. Además, más que preocuparnos por lo que va a pasar a fin de año, preocupémonos por lo que falta de este año, que la incertidumbre no afecte más de forma negativa a la economía.

-Entonces, ¿cuál es el panorama económico del Noroeste para lo que resta del año?

-Esperemos que sea similar a la situación por la que estamos atravesando ahora, con un dólar estable y con una inflación a la baja.

Si las cosas le salen más o menos bien al Gobierno Nacional se espera un dólar tranquilo y una inflación a la baja, pero con tasas de interés todavía muy altas. Pero si la incertidumbre y el nerviosismo nos juegan en contra puede ocurrir que haya mayores oscilaciones en el dólar, lo que tendría una repercusión negativa en la economía, como por ejemplo subir la inflación.

-¿Cree que el Gobierno esté enca minado para obtener resultados positivos, o no?

-El año pasado fue bastante bravo. Este año debería ser mucho más suave y tranquilo y ya con algunos brotes verdes, es decir con la economía empezando a recuperarse.

Haciendo una lectura desde lo económico, cuando se trata de elecciones y más ahora que se ven tan reñidas generan mucho ruido en la economía. Entonces, si los argentinos tienen miedo a que suba el dólar van a actuar en consecuencia, por lo que lo más probable es que todos quieran comprarlo haciendo que éste suba.

Yo creo que no se hicieron bien las cosas, se hicieron con una mirada muy centralista desde Buenos Aires sin contemplar muchas características propias de las regiones. Entonces, después de la devaluación del año pasado y con el déficit cero que está tratando de lograr el Gobierno, este año debería ser más tranquilo y con indicios de recuperación económica.

Pero lo que no está claro para nadie es cómo va a repercutir la incertidumbre política en los próximos meses, sobre todo cuando se acaben los dólares que vende el campo en julio, agosto, septiembre y octubre. En estos meses va a haber menos oferta de dólares por parte del campo por lo que incrementará la incertidumbre por cómo el Gobierno enfrentará esa situación.

-¿La crisis económica por la que atraviesa el país, a qué sectores del NOA afecta más?

-El parate en la obra pública nacional nos afectó bastante, es decir a todos los sectores que tienen que ver con la construcción y el comercio. Y a nivel de economía privada, el hecho que se haya producido esta devaluación resultó positivo para economías como las nuestras que dependen del campo y del turismo.

En el caso del turismo, recibimos a más turistas extranjeros y los nacionales ya no salen a Miami o Brasil sino que hacen turismo dentro del país.

-¿Se considera razonable la cotización que está teniendo el dólar?

-El precio que tiene ahora el dólar es razonable, pero si la inflación sube es seguro que el dólar va a seguir subiendo. Un dólar a $50 a fin de año sería un dólar que dentro de la economía sería razonable.

Según la estimación de una mayoría de analistas económicos se espera que la inflación de todo el año ronde entre aproximadamente el 38%, una cifra muy superior al 23% planificada por el Gobierno.

-¿Resulta conveniente ahorrar en dólares?

-Hoy por hoy las personas quieren que sus ahorros estén cubiertos contra la inflación. Actualmente tasas de interés de plazo fijo al 50% por un año les permite cubrirse contra la inflación y ganar unos pesos.

Y los que deciden comprar dólares tienen el ahorro cubierto porque saben que el dólar es una moneda fuerte.

Pero por lo menos ahora las tasas de interés de los plazos fijos, siempre y cuando sean mayores al 50%, son más atractivas que los dólares.