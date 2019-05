"Lucho" Martínez quedó octavo en la tercera fecha

Luis Martínez quedó octavo y cerró un fin de semana positivo. El fin de semana en el autódromo de Buenos Aires "Óscar y Juan Gálvez" corrió la tercera fecha del Superbike Argentino.

El jujeño de la categoría master +50 había clasificado séptimo con tiempos muy cerrados entre los principales pilotos. "Todo el fin de semana fue muy parejo, no hubo una moto que saque mucha diferencia sobre el otro", precisó Martínez ante El Tribuno de Jujuy.

Lo mismo se vivió el domingo "desde la largada cada puesto fue disputado, era un circuito que por momentos podías levantar mucha velocidad, después en las curvas y contracurvas se hizo técnico, trabado pero todos parejos". Sin embargo eso también hizo que deba cuidar la moto "por momentos estaba ondulado, tuve que buscar los tiempos con cuidado porque en cualquier curva estaba la caída, tuve para estar más adelante pero decidí preservar mi integridad física".

Para Martínez, lo importante es correr y terminar "en un solo pedazo", ya que "no tuve ninguna caída, la moto terminó bien, pese a ser cerrada hubo toques, roces, pero pudimos cumplir con todas las vueltas", explicó.

Seguir sumando puntos a Luis Martínez le permite mantenerse entre los mejores rankeados "cada fecha otorga una determinada cantidad de puntos, la fecha pasada venía de quedar cuarto y ahora octavo, son puntos que me ubican bien en el ranking argentino, es un orgullo para mi porque hago mucho esfuerzo para poder ir a correr".

Sucede que "Lucho" estuvo hasta último momento para poder juntar el presupuesto y poder viajar "hasta último momento por la situación económica no sabía si iba a poder estar, logré juntar unos pesos y me largué con la fe y esperanza que iba a tener una muy buena carrera", sentenció.

Codearse entre los mejores del país para el jujeño ya es algo natural "se sorprenden y me respetan por el esfuerzo que hago para recorrer tantos kilómetros, soy mi chofer, mi mecánico, mi asistente, en cambio en otros boxes los pilotos van directamente a correr, se suben a la moto y listo, pero no me quejo porque esto es una pasión que disfruto mucho", sostuvo Martínez.

Para poder viajar, el piloto master contó con el sponsoreo de algunos allegados a quienes agradeció "Fano Martínez, Trompis MCa Tomadin, secretaria de Deportes de la provincia, Analia Franco, Sergio Carattoni, Jacqueline Méndez Mealla, Maximiliano Saluzzo, Nicolás Saluzzo, Luis Saluzzo, Mi Cochalita, Guillermo Furlong, Natalia Galeano, La Chechu, Marcelo Echaniz, Hernán Greco, Silvio Greco, Nicolás Parente, Horacio Baumgratz, a la Virgen de Punta Corral", subrayó.

Por último resalto la cantidad de corredores "Buenos Aires tiene muchos pilotos, al ser allí se inscribieron muchos, tuvimos 26 máquinas en pista, pero estuvo muy bueno", finalizó.

La próxima fecha, será la cuarta, y se correrá en Concordia, provincia de Entre Ríos, el 7, 8 y 9 de junio venidero, por lo que "Lucho" Martínez buscará estar presente.