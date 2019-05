Acreditaron los fondos para personal azucarero

Pasado el mediodía de ayer se realizó la acreditación de fondos para los sueldos de los trabajadores del Ingenio La Esperanza.

El quite de colaboración y la paralización de todas las actividades en la fábrica había empezado el martes, siendo la forma en que los obreros del ingenio esperanceño nucleados en el Soea manifestaron su malestar por la falta de pago de los sueldos de abril por parte de la actual administración de la empresa.

La medida se había iniciado luego de una reunión mantenida por los delegados del gremio azucarero, ante la difícil situación de los trabajadores del ingenio. "Ya estamos en 15 del mes y todavía no ha cobrado nadie. Ni los compañeros mensuales, ni los quincenales", advirtió Sergio Juárez, secretario general del Soea antes de que se conociera la acreditación de los fondos.

Esa deuda, que luego se saldó, ascendía a cerca de 19 millones de pesos, en concepto de sueldo del mes de abril para los poco más de 600 trabajadores que hoy tiene el Ingenio La Esperanza.

El malestar se tradujo en medidas porque el compromiso inicial había sido que el dinero tenía que depositarse el lunes pasado.

Juárez precisó que la medida de fuerza llevada adelante también incluyó el reclamo de algunas cuestiones que tienen que ver con la interzafra. Reconoció que se están haciendo muchos cambios, pero que no era el momento. "Se han desarmado las tres calderas, que son importantes para el funcionamiento de la zafra. Si no hay calderas, no habrá zafra. Además no han llegado los fondos para poder armar esas calderas y ya pasamos a la segunda quincena de mayo", indicó

"Si actualmente nos preguntan la fecha de inicio de zafra, aunque no es seguro, hablaríamos de la segunda quincena de agosto. Cada vez más tarde", acotó. En ese contexto el sindicalista se mostró preocupado por no saber qué pasara con la caña que ya está plantada. "Hay caña temprana que si no se cosecha en tiempo y forma, pierde rendimiento. Esto se debe a la inoperancia del Gobierno, que nos ocasiona pérdidas millonarias. Y después lo culpan al trabajador", afirmó el titular del Soea.

En relación a la venta del Ingenio, dijo que todavía no tienen ninguna novedad y que el panorama, a medida que pasan los días, es de mayor incertidumbre para el trabajador. "Más allá de la cuestión salarial, nos preocupa que bajen los fondos para que se realicen las reparaciones en la fábrica y se pueda realizar la zafra de este año. Porque si no se hacen las tareas y no viene Budeguer. ¿Qué pasara con el Ingenio? ¿Qué pasara con los trabajadores?", se preguntó.

Después de su última visita al Centro Judicial San Pedro, Juárez comentó que aunque el gobernador anunció que a fines de este mes se resolvería la situación del Ingenio La Esperanza, todavía no hay nada en el expediente de la quiebra. Además, "lamentablemente los tiempos de la Justicia, no son los tiempos de los trabajadores", dijo. Y advirtió que si la resolución del juez es en contra de los trabajadores, el sindicato pedirá la impugnación de la misma.

Con respecto a las exigencias del grupo Budeguer para comprar el Ingenio, recordó que ellos piden, como primera medida, volver a cero la antigüedad de los trabajadores. En ese sentido "se deberían pagar las indemnizaciones correspondientes a cada uno de los compañeros, pero respetando el 100%. Que se respete el convenio colectivo de trabajo y que se conserve la planta de 600 trabajadores. Es decir, todos lo que han quedado, deben continuar con la nueva empresa", apuntó. Más allá de que ellos realicen un preocupacional, algo a lo que no se oponen, indicó el representante de los trabajadores azucareros. Aunque esperan que el preocupacional, no sea una excusa o un filtro para aumentar los despidos en el Ingenio.