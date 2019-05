Condenan a un hombre a ocho años de prisión por un crimen

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por haber sido encontrado penalmente responsable de la muerte de otro, quien fue asesinado de varias puñaladas en la espalda en pasado 13 de julio de 2016.

La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 3, presidida por Mario Ramón Puig y las juezas habilitadas Ana Carolina Pérez Rojas y María Alejandra Tolaba después de finalizada la etapa de las testimoniales que se llevaron a cabo ayer en el tercer piso del Palacio de Tribunales de nuestra ciudad. En los alegatos la agente fiscal Delia Filomena Ortiz y haciendo hincapié en algunos dichos "no corroborados" de un testigo solicitó la pena de doce años de prisión. La defensa técnica de Roberto Marcelo Cuellar a cargo de Gustavo Javier Jaramillo quien había solicitado la absolución de su defendido afirmó a El Tribuno de Jujuy que presentará "un recurso" en virtud de considerar que su defendido "ha sido condenado injustamente por haberse encontrado técnicamente en el lugar equivocado a la hora equivocada, más allá de no haber pruebas que lo condenen, salvo dichos de dos de los testigos".

Los testimonios

En la audiencia de ayer los testigos afirmaron no recordar nada y mucho menos que el acusado haya sido incriminado en un hecho de sangre.

En primer término lo hizo Gastón Pereira, cabo de la Policía de la Provincia que manifestó haber participado de las pericias en el lugar, no recordando el hallazgo de tres cuchillos que le exhibieron. Sebastián Burgos, policía de la provincia, afirmó no recordar haber recogido datos de relevancia entre los vecinos entrevistados. Tampoco haber encontrado rastros de sangre. Los tres oficiales que se presentaron tampoco aportaron datos de importancia, recordando el hecho en si pero no detalles que pudieran incriminar al presunto asesino.

El testigo Ernesto Rivero que estuvo detenido no recordó haber escuchado a Marcelo Cuellar autoincriminarse tal como lo manifestó en su momento "Lalo" Vargas. Una vecina donde estaba el cuerpo de "Pichuco" Romero tampoco recordó nada, y dijo no conocer quién pudo haber sido.

Cabe recordar que el hecho sucedió 13 de julio de 2016, cuando cuatro hombres al cierre de un pool se quedaron ingiriendo bebidas frente del negocio. Dos de ellos se retiraron y Cuellar luego de discutir con Romero lo habría atacado con un elemento punzo cortante.