Contratados podrán pasar a la planta permanente

El Ejecutivo provincial dispuso a través del Decreto 9316-G del 13 de mayo, el pase a planta permanente de empleados públicos que posean como mínimo cinco años antigüedad al 31 de diciembre del año pasado.

La medida permitirá que alrededor de 5.800 trabajadores contratados tengan la posibilidad de cambiar su situación laboral, sin que ello represente "una erogación extra sino un ahorro mínimo para la Provincia", explicó el ministro de Hacienda, Carlos Sadir.

De acceder al trámite podrán iniciar una carrera laboral desde la categoría mínima de su repartición y con la posibilidad de acceder al decreto Nº 5.502, que los habilita a tener el beneficio de solicitar dos años antes de la jubilación la categoría máxima de la repartición a la que pertenece.

El funcionario provincial manifestó que la medida "es en respuesta a un reclamo reiterado por los gremios estatales en las reuniones paritarias y que solucionaría la situación laboral de quienes llevan años como contratados".

Ante esto el funcionario agregó que el carácter optativo del trámite es a partir de la decisión del trabajador que tendrá una diferencia en su sueldo básico, que en el caso de trabajadores de categoría 1 y 24 representa una disparidad de entre 300 a 400 pesos, según indicó.

En cuanto a los requisitos para acceder a la nueva situación, precisó que los empleados deberán haber desempeñado funciones de manera efectiva e ininterrumpida demostrado idoneidad y eficacia en la función que viene desempeñando, según calificación de la máxima autoridad responsable del área en la cual presta servicios.

También no poseer sanciones administrativas de gravedad; no estar condenado por delito doloso o tener pendiente proceso criminal por delito doloso; no estar imputado, procesado o condenado por delito de usurpación, entre otros.

Quedarán exceptuados de la medida quienes pertenezcan a regímenes particulares de prestación de servicios, como por ejemplo personal docente, personal que revista en el escalafón de los profesionales de la salud, aquellos que se desempeñen en Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario, todos por tener un régimen laboral distinto.

Cabe aclarar que la decisión deberá ser aprobada en la Legislatura y luego ser reglamentada, por lo que se prevé se llame a una sesión ordinaria en las próximas semanas.

Ante una consulta sobre la situación de los contratados de los municipios o comisiones municipales, el ministro Sadir aclaró que las comunas tienen autonomías y que "serán los intendentes que deberán conocer su situación presupuestaria y la disposición de cargos".

Lo que establece el Decreto 9316-G

El Decreto 9316-G establece que para el cómputo de la antigüedad, solo se tomarán en cuenta los servicios prestados en la administración pública centralizada, descentralizada, entes autárquicos, Tribunal de Cuentas y Legislatura, siempre que el agente se encontrara cumpliendo funciones efectivas, continuas e ininterrumpidas bajo dependencia orgánico funcional del Poder Ejecutivo provincial.

Además del personal de seguridad, docente y de la salud, están exceptuados de pasar a planta permanente el comprendido en regímenes de convenios colectivos de trabajo, de gabinete, contratado con financiamiento nacional o internacional, convenios de colaboración, becas y/o pasantías, y el que accede mediante concurso o cualquier otro proceso de selección.

Deberán cumplir, además de las exigencias establecidas en el escalafón de revista, no estar gozando del beneficio de la jubilación; no estar condenado por delito doloso o tener pendiente proceso criminal por delito doloso; no estar bajo sumario ni reportar sanciones administrativas graves; no haber sido suspendido por el período de diez o más días durante el tiempo de contratación o cuando la sumatoria de suspensiones durante el tiempo de contratación supere dicho plazo y no estar imputado, procesado o condenado por el delito de usurpación, entre otras.

Más disposiciones

El Decreto también establece en el artículo 8º que no se realizarán nuevas contrataciones en reemplazo del personal que tramita el pase a planta permanente. Asimismo, el artículo 9º establece que el personal incorporado a planta permanente prestará servicios en el organismo que determine el Poder Ejecutivo provincial.

Una consigna del paro de ATE

COLUMNA / LA MARCHA DE ATE BAJA POR CALLE ALVEAR, RUMBO A LA SEDE DEL ISJ.

Una de las consignas del paro y la movilización que realizó ayer el gremio ATE era la desprecarización de trabajadores y pase a planta permanente, además de reincorporación de despedidos, recuperación del salario por las pérdidas del 2016, 2017 y 2018, aumento salarial igual a la inflación y un piso salarial de 28 mil pesos, entre otros pedidos.

La protesta de los integrantes de ese gremio se focalizó en el Instituto de Seguros de Jujuy, donde los trabajadores vinieron realizando en los últimos días asambleas por una o dos horas pidiendo el pase a planta permanente de los contratados en la obra social, es decir la mejora de su situación laboral.

Allí los dirigentes del gremio estatal se reunieron con el titular del ISJ, Pablo Giachino, reiterando los pedidos que realizaron los trabajadores en los últimos días.

Cabe señalar que los integrantes de ATE se concentraron ayer en cercanías del Ministerio de Infraestructura, en la avenida Santibáñez, mientras que a la avenida España llegaban colectivos con afiliados del interior.

Luego las dos columnas se unieron y bajaron por calle Alvear hasta la sede del Instituto de Seguros, y desde allí hasta calle San Martín frente a Casa de Gobierno, donde hubo un pequeño acto y hablaron algunos dirigentes.

Por la tarde, integrantes de la dirigencia de ATE mantuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación, en la sede de avenida Hipólito Yrigoyen, por los precarizados en esa cartera y capacitadores que esperan la renovación de su relación laboral.