Crean sitio web para reportar los días sin clases

La ong "Argentinos por la Educación" lanzó la plataforma virtual "Clases para todos", un sitio web en el que se pueden reportar los días de clases perdidos en las escuelas de todo el país y de ese modo verificar el efectivo cumplimiento de los 180 días de clases que fija la Ley. La página, además permite generar una base de datos, ya que en el país no hay registros al respecto y a la vez poner al descubierto las falencias que existen en el sistema educativo, en materia de infraestructura y demás variables que influyen en la suspensión de las actividades áulicas. Los resultados son públicos, ya que todos pueden acceder a ellos.

La Ley 25.864 del año 2003, fija como obligatorios un mínimo de 180 días de clases por ciclo lectivo. Si bien no hay datos públicos respecto a si se cumple o no esta cantidad de días en el aula, se estima que en general no se efectivizan por diversas circunstancias. A partir de esta presunción, es que se creó esta plataforma colaborativa en la que pueden participar todas aquellas personas que deseen sumar su aporte reportando los días en que no haya dictado de clases, especificando además el motivo.

Así lo explicó, en diálogo exclusivo con El Tribuno de Jujuy, Manuel del Pino, vocero de Argentinos por la Educación, quien detalló que ante las numerosas consultas efectuadas por padres de alumnos de diferentes partes del país, preocupados por el cumplimiento de los 180 días de clases, en el mes de marzo decidieron lanzar la plataforma "Clases para todos" (www.clasesparatodos.org). "Nos llamó la atención que no existen datos oficiales, públicos, sobre los días efectivos de clases, entonces decidimos lanzar esta plataforma para que cualquier persona de cualquier punto del país ingrese, busque su escuela, sea pública o privada, y en un almanaque que proporciona la página, reporten qué días de clases se han perdido. Esa información se traslada automáticamente a un mapa en el que se detalla un resumen de reportes que recibimos" manifestó Del Pino.

En este sentido, remarcó la importancia de estos reportes, en tanto no solo dan cuenta de los días de clases perdidos, sino que permiten mostrar otras problemáticas que atraviesan las escuelas del país. "Los 180 días de clases implican que haya presupuesto, que la infraestructura y los servicios funcione bien, que haya personal docente para dar clases, que haya personal no docente para limpiar y abrir y cerrar las escuelas, es decir, hay muchos factores que inciden en el desarrollo de las clases y si alguno falla es necesario visibilizarlo" remarcó.

Una plataforma colaborativa

El vocero de la ong además mencionó que el principal objetivo de esta iniciativa es promover "una primera puerta de colaboración entre lo que sucede en las comunidades educativas y una plataforma que busca publicar datos generados colaborativamente". Remarcó que esta es una primera instancia de colaboración, a modo de experiencia, y que de lograrse esta participación ciudadana, se podrá sumar más información sobre las escuelas siempre con el objetivo de poder mejorar la calidad educativa del país.

Una de las premisas del observatorio es poder, a partir de los datos, hacer un diagnóstico del sistema educativo nacional porque "si no medimos lo que hacemos no podemos mejorar" sostuvo el vocero.

A modo de recomendación, Del Pino señaló que quienes ingresen al sitio web y no encuentren su escuela, puede enviar un mensaje vía WhatsApp a un número que se indica en la página donde puede reportar ese y otros inconvenientes.

Contribuir a la mejora de la educación

Argentinos por la Educación, es una ONG que trabaja desde hace un año y medio en el armado de una base de datos a partir de información pública vinculada a la educación argentina, para todos los niveles y las provincias del país, sumando además la participación activa de toda la sociedad. Con esos datos elabora informes que permiten dar cuenta de la realidad de la educación, poniendo al descubierto diversas problemáticas con la intención de que se pongan en la agenda de discusión.

Según indicaron desde el observatorio, la plataforma interactiva de datos contiene casi 90 millones de registros públicos sobre indicadores fundamentales del sistema educativo, como acceso y participación de los estudiantes, eficiencia del sistema (tasas de repitencia, tasa de promoción efectiva), recursos humanos, recursos físicos y financieros, y evaluación.