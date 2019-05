Asumieron nuevas autoridades en la Unidad Regional IV

El comisario mayor Leonardo Rafael Velázquez fue designado como nuevo jefe de la Unidad Regional IV de policía, en Libertador, el segundo jefe Regional será el comisario Inspector Ariel Costilla.

El nuevo titular informó que por licencia de la comisario mayor Nélida González quedó a cargo de la delegación que abarca los departamentos Ledesma, Valle Grande, San Francisco; junto a las localidades de Vinalito y El Talar, en Santa Bárbara.

Anunció que realizarán un diagnóstico agregando que de ser necesario realizarán cambios pero en forma paulatina en la estructura de la fuerza, ‘vamos a hacer un diagnóstico de la situación, a escuchar las problemáticas de la zona y de acuerdo a ello vamos a implementar servicios especiales de ser necesario, por el momento tenemos para hoy una movilización, es el trabajo diseñado que tenemos para realizar‘.

Destacó que por el momento continuarán con el mismo plantel de oficiales superiores con los que venía contando la comisario mayor Nélida González.

De su trayectoria pudimos saber que ya estuvo en Libertador hace 20 años como oficial, estuvo en la Regional I, Regional VII, éste sería su último destino de su carrera policial. El jefe policial Velázquez mencionó ‘siempre, donde trabaje, escuche a la comunidad, la gente no va a tener problemas de acercarse, si tienen algún problema, alguna duda, también si tienen sugerencia, las puertas van a estar abiertas para todos los vecinos de Libertador y zonas aledañas, también cuento con los jefes que me acompañan, ellos me van a guiar para hacer lo mejor posible nuestro trabajo en beneficio de la comunidad‘.