Izabella Rock se presenta en Jujuy

Éste sábado 18 se presentará en Jujuy Izabella Rock, la banda de covers más importante de Salta en la actualidad.

La banda, integrada por Hernán Bass (guitarra y voz), Arnaldo López (voz y batería, Daniel González (teclado y coros) y Matías Saluzzi (bajo y coros), se presentará en ‘Babett’, ubicado en Pasaje Valladolid 391 de Ciudad de Nieva a las 22hs.

El repertorio del grupo incluye canciones de Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, The Doors, Dire Straits, Eric Clapton, Queen, The Beatles, The Rolling Stones, Luis A. Spinetta, Pedro Aznar, Led Zeppelin y Deep Purple, entre otros.