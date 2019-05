Los delincuentes robaron y golpearon a ocupantes de un auto

SAN PEDRO (Corresponsal). Tres ocupantes de un automóvil que regresaban de una localidad del norte de Salta y se dirigían a la capital provincial, fueron atacados salvajemente, en la madrugada de ayer, por cuatro delincuentes, quienes aprovechando que el rodado estaba detenido a un costado de la ruta, irrumpieron portando un arma de fuego y un caño metálico con el que destrozaron los vidrios para obligarlos a bajar.

Datos recabados por nuestro diario, permitieron saber que los malvivientes golpearon al conductor y a uno de sus compañeros y se dieron a la fuga luego de apoderarse de dinero, mochilas con ropa, entre otros elementos. Tras tomar conocimiento del hecho, la policía acudió al lugar, también lo hizo el ayudante fiscal Juan José Calderari, quien dispuso que se realicen las diligencias de rigor y un rastrillaje por toda la zona. En tanto las víctimas fueron trasladas al hospital "Guillermo Páterson". Durante toda la jornada de ayer, la policía realizaba un arduo trabajo de investigación para dar con el paradero de los delincuentes.

El vandálico ataque se registró poco después de las 4, sobre una de las banquinas de la ruta nacional 34, en inmediaciones del ingreso al basural municipal y en frente de barrio Santa Ana de esta ciudad. Momentos antes, tres trabajadores jujeños se desplazaban por la ruta nacional 34 a bordo de un automóvil Volkswagen Voyage, de color negro, provenientes de la localidad salteña de General Ballivían, donde habían realizado tareas de construcción. Al pasar la pronunciada subida del barrio Santa Ana, el automóvil se detuvo por un desperfecto mecánico, logrando estacionarlo sobre una de las banquinas, en tanto pidieron ayuda a familiares para que acudan a remolcarlo. Mientras tanto uno de ellos fue hasta el barrio a pedir agua pensando que podría tratarse del radiador pero nada pudieron hacer y permanecieron en el interior del automóvil.

Momentos más tardes, vieron a un sujeto que salía del basural y cruzó la ruta hasta llegar al barrio y grande fue su sorpresa, cuando apareció de nuevo junto a otros tres y comenzaron a destrozar los vidrios del auto con un caño metálico de gran porte para obligarlos a bajar. En medio de la oscuridad y temiendo por sus vidas, las víctimas se negaron a bajar, cuando uno de los sujetos los apuntó con un arma y percutó pero afortunadamente estaba trabada y no salió el disparo.

Al abrir la puerta, los malvivientes comenzaron a golpear al conductor y a otro de los ocupantes, amenazándolos para que entreguen el dinero y todo lo que llevaban y se dieron a la fuga.

Personal del Same acudió al lugar y brindó asistencia a las víctimas, las que fueron identificadas como Javier A. (48), Horacio G. (47), en tanto que el tercer ocupante de quien no trascendió la identidad, no presentaba heridas. Tras ser alertada la policía acudió al lugar, también llegaron en apoyo efectivos de Infantería y realizaron un rastrillaje.

Las actuaciones caratuladas como "robo con arma de fuego en poblado y en banda", están a cargo de la seccional 26 de barrio Belgrano con la participación de la Delegación Fiscal Nº 3 a cargo del ayudante fiscal Juan José Calderari y la Fiscalía de Investigación Nº 11 a cargo del agente fiscal José Blanco.