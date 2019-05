Alerta y movilización en Apuap por Decreto 9.316

Dice que hace 3 años no se concursan cargos y que hay precariedadenprofesionales

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) se declaró ayer en estado de alerta y movilización, por el malestar de sus afiliados ante la "discriminación y destrato" que el Gobierno provincial pretende realizar con el sector a través del Decreto 9.316, de pase a planta permanente de personal contratado con cinco o más años de antigüedad.

El titular del gremio, Nicolás Fernández, dijo que el Gobierno excluye de tal posibilidad a los profesionales con el falso argumento de que los profesionales acceden a cargos a través de concursos, cuando la actual gestión del Ministerio de Salud, por el Plan Estratégico eliminó los mismos hace tres años, agudizando la precarización laboral y la crisis de recurso humano en el sector salud.

También señaló que se quiere excluir a los trabajadores precarizados, los más vulnerables, que tienen contratos de obra (de Nación o de Provincia), becas, etc. "Esto es una injusticia tremenda y un retroceso muy grave en relación al último antecedente en la materia, que es la Ley 5.749, que sí reconoce los años que el trabajador estuvo con contrato de obra para el reconocimiento de los 5 años de antigüedad", acotó.

Finalmente, destacó que el Decreto no tiene fecha precisa de implementación y está plagado de "imprecisiones, ambigüedades y un sinnúmero de pasos burocráticos para acceder a este derecho histórico y elemental para cualquier trabajador, vericuetos administrativos que esconden la intención de no cumplir con este derecho", poniendo como ejemplo los más de 100 expedientes de trabajadores encuadrados en la Ley 5.749, que la anterior y la actual gestión no resolvieron.