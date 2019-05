Preocupa la neumonía

Preocupa en el país que la tasa de mortalidad para los mayores de 65 años que contraen neumonía alcanza el 19% a los 14 días y el 38% al año del episodio. El dato surgió de un estudio que se difundió durante el reciente lanzamiento, por tercer año consecutivo de la campaña "Evitemos la Neumonía" de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi). Con varios recursos audiovisuales y gráficos se busca llegar a mayores de 65 años y personas de entre 18 y 64 años con factores de riesgo para que se vacunen y evitar riesgos.

La neumonía es una enfermedad respiratoria caracterizada por una infección en los pulmones generalmente causada por bacterias, entre las cuales la más común es el neumococo. Si bien existen vacunas para prevenirla, las tasas de vacunación -sobre todo en adultos mayores- siguen siendo deficitarias.

Con la campaña se busca crear conciencia para que se acerquen a vacunarse, incentivar la recomendación en el sistema de salud, y prevenir de modo de evitar las causas del contagio. Sucede que mediante un estudio realizado en la ciudad de General Roca (Río Negro), se estima que se producen cada año en Argentina más de 150 mil casos de neumonía en personas mayores de 18 años. Entre otros datos preocupantes, ese trabajo, que fue publicado en el British Medical Journal, mostró una mortalidad en los mayores de 65 años, a los 14 días de internarse, del 19%.

Además, Vizzotti explicó que surgió otro dato preocupante, "se vio también que al año supera el 30% la mortalidad, no es necesario que mueran por neumonía pero sí se sabe que un adulto mayor, saludable y activo, con una neumonía puede pasar de ser una persona robusta a una persona vulnerable, débil y dependiente".

CAMPAÑA / BUSCA UN CAMBIO EN LA COMUNIDAD MÉDICA Y EN LA GENTE PARA INSTAR A VACUNARSE Y EVITAR MUERTES.

Por ello el pasado martes se lanzó la campaña en Buenos Aires, por tercer año consecutivo, que busca concientizar a la población a que debe vacunarse y trabajar con el equipo de salud para que la recomiende. Estuvo a cargo del médico y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) Omar Sued, el expresidente de la Sadi Gustavo Lopardo y Lautaro de Vedia, además de Carla Vizzotti; y sobre las estrategias de la campaña, el creativo Guillermo Caro.

"Es para dimensionar que la neumonía es una enfermedad relevante, que las dos cosas más frecuentes se pueden prevenir a través de la vacuna, que es una bacteria que se llama neumococo y un virus que es el de la influenza", afirmó Vizzotti.

Explicó que en las últimas décadas se avanzó mucho en el tratamiento, antibiótico, respiradores, en el sostén de las personas que tienen neumonía pero no se pudo modificar la mortalidad. Los profesionales explicaron que si bien existen antibióticos para la neumonía por neumococo, la letalidad que de acuerdo a datos oficiales ronda el 12%, no varió en los últimos 50 años, se hace imprescindible la vacunación. No obstante, perciben que las coberturas de vacunación sobre todo en adultos mayores no son óptimas.

Aplican 300 mil dosis neumocócicas

La campaña busca prevenir mediante la vacunación. Para la neumonía por neumococo, que también afecta a infantes, las vacunas indicadas para prevenir su aparición son la vacuna nemocócica conjugada de 13 serotipos (VCN13) y la vacuna polisacárida de 23 serotipos (VPN23).

Vizzotti sostuvo que se está vacunando contra la gripe todos los años a los mayores de 65 años, y un esquema secuencial contra el neumococo, que inicia con una dosis de la vacuna conjugada que tiene 13 serotipos y al año se completa con la vacuna polisacárida de 23 serotipos, que implica la mayor combinación para generar la mayor inmunidad, y la mayor cobertura de los tipos de los serotipos de neumococo que circulan.

Informaron que desde 2012, Argentina cuenta con la vacuna VCN13 en el calendario nacional gratuito y obligatorio para todos los menores de 2 años. Desde el año 2017 se suma a esta estrategia nacional la vacunación con esquema secuencial, VCN13 y VPN23 para personas con factores de riesgo y mayores de 65 años. También se indica a embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, personal de salud, puérperas hasta diez días luego del parto si no recibieron la vacuna durante el embarazo sin orden médica.

El esquema secuencial de vacunación contra el neumococo está recomendado para todas aquellas personas entre 18 y 64 años que tengan condiciones crónicas, como enfermedades cardíacas, respiratorias como asma o Epoc, renales, diabetes, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas y personas trasplantadas, tabaquismo, y otras presentando la prescripción médica. Y los mayores de 65 años pueden acercarse para vacunarse sin indicación médica; y para todos los casos las vacunas son gratuitas en vacunatorios, hospitales o centros públicos de salud.

Dijo que si bien es difícil medir la cobertura, en el sector público detalló que se aplican alrededor de 1 millón de vacunas antigripales, y alrededor de 300 mil dosis de vacunas antineumocócicas conjugadas.

También destacaron la importancia de recibir la vacuna antigripal todos los años, en caso de tener mayor riesgo de presentar complicaciones y muerte. Sucede que este virus es una causa relevante de neumonía. Por ello la campaña apunta a insistir con la vacunación, que puede aplicarse simultáneamente con la vacuna antigripal.

Analizaron la mortalidad

"Lo que se vio en General Roca fue que 2 de cada 3 casos de neumonía requirieron hospitalización. Una cifra altísima. Por otra parte, la mortalidad analizada a los 14 días era del 12% en adultos y del 19% en los mayores de 65 años. Mientras que, cuando se observaba la mortalidad al año de quienes habían contraído neumonía, ésta alcanzaba el 25% pero trepaba al 38% entre los mayores de 65 años, un dato por demás alarmante", explicó Gustavo Lopardo, expresidente de Sadi.

Sostuvo que una posible respuesta que explique estas muertes al cabo de un año es que las personas que padecen una neumonía a mayor edad tienen a su vez otras enfermedades, como problemas cardiológicos o respiratorios. Planteó que la neumonía cuando aparece devela que esas personas

tienen comorbilidades, entre ellas enfermedad cardiovascular, tabaquistas, diabetes, Epoc, enfermedad neurológica, hospitalización año previo al nacimiento, alcoholismo y neoplasia. Entiende que si se pudiera prevenir, esta enfermedad se podría revertir.