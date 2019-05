Rodrigo Mora: “El dolor ya pasó y ahora pienso en despedirme de la gente”

El ex delantero de River Plate Rodrigo Mora presentó esta tarde en el Monumental su partido de despedida para el 13 de julio próximo, con una fiesta que contará con la presencia de los planteles campeones de la Copa Libertadores de 2015 y 2018.

"El dolor ya pasó, ahora pienso en despedirme de la gente y en lo que viene. Seguramente tendré un nudo en el estómago cuando entre a este estadio tan lindo y trato de no pensar mucho más allá, voy a disfrutar", dijo el uruguayo en la conferencia.

Mora se sentó acompañado del presidente del club, Rodolfo D´Onofrio, quien dijo: "No va a ser una despedida, va a ser un homenaje, porque de acá no te vas a ir nunca. Te seguimos extrañando en la cancha, en los pasillos y en los vestuarios".

En cuanto a los jugadores que van a ser invitados, Mora dijo que quiere jugar con Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo y Pablo Aimar y que va a ser una fiesta con todos los jugadores con los que compartió estos años en el club.

Además, pidió disculpas por no haber hablado en estos meses luego de la decisión de dejar de jugar y confesó: "La verdad es que no podía hablar ni nada, estaba muy mal porque no iba a concentrar ni a jugar ni a entrenar, por eso ahora que pasó les digo a todos que disfruten".

Mora dejó el fútbol profesional el 6 de enero de este año luego de padecer una necrosis aséptica en la cabeza del fémur por la que tuvo que operarse en junio del 2017 y estar afuera de las canchas durante casi 7 meses.

El uruguayo consiguió regresar y estuvo en gran parte de 2018 jugando casi con normalidad en 28 partidos, de los cuales en 14 fue titular jugando en buen nivel, inclusive la final de la Supercopa Argentina ante Boca los 90 minutos.

Sin embargo, en la parte final del año volvieron los dolores y su último partido fue el 27 de octubre, en el 1-0 a Aldosivi por la Superliga, y estuvo en el banco sin ingresar en la semifinal de vuelta ante Gremio y en las finales ante Boca, por la Libertadores del año pasado.

Tras algunos estudios, donde detectaron nuevamente la misma lesión, Mora anunció en enero: "Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida, el sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol".

Meses después se iniciaron las gestiones con la directiva para realizar la despedida que quedó concertada para el sábado 13 de julio en el Estadio Monumental, una semana antes de que se inicie la serie de octavos de la Copa Libertadores 2019 ante Cruzeiro de Belo Horizonte, Brasil.

Mora arribó a River con la vuelta del equipo a la primera división a pedido del entonces DT, Matías Almeyda, y sus goles a Boca generaron una corriente afectiva con los hinchas que no se cortó ni con el alejamiento en 2013 cuando Ramón Díaz no lo tuvo en cuenta.

Con la salida de Ramón y la llegada de Gallardo, Mora regresó al club tras un préstamo en la Universidad Católica y se convirtió en uno de los jugadores fundamentales de los logros internacionales del equipo en 2014 y 2015.

Mora inició su carrera futbolística en el club uruguayo de Juventud de Las Piedras en 2007, luego pasó por Defensor Sporting, Cerro, Peñarol, Benfica de Portugal y en 2012 arribó a River, donde realizó la mejor etapa de su carrera con 9 títulos, 182 partidos y 44 goles.