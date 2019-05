A casi dos semanas de las elecciones, la polarización Morales – Ferreyra se instala en Jujuy

En medio de anuncios de todo tipo del gobierno provincial, las elecciones empiezan a transitar la recta final de campaña y los candidatos aumentan su nivel de recorridos, charlas e informes para captar los votos de los indecisos y los enojados.

Sin dudas que hay una cierta tensión en el oficialismo, ya que, si bien las encuestas que manejan los ubican arriba de las mismas, los números no serían los esperados para una elección a gobernador, por lo que estas casi dos semanas son elementales para volver a encantar al voto enojado y terminar de convencer al indeciso.

Esto puede ocurrir debido al arrastre a nivel nacional de la imagen de Mauricio Macri, que repercute directamente en la provincia y no convence a un electorado que siente haber perdido peso económico en estos años. También se puede entender como una mala estrategia de campaña y comunicación en este tiempo, ya que las medidas no tomaron demasiada repercusión o no fueron las esperadas por los jujeños que venían de años tristes en la provincia.

Desde el otro lado de la vereda, el Frente Justicialista ve que los números empiezan a sonreírle, y después de haber pasado la bomba política del traspaso de Ferreyra al PJ, las encuestas empezaron a crecer y se cree que el peronismo puede recuperar el tiempo perdido desde las últimas tres elecciones.

El escenario más fuerte de polarización está centrado en San Salvador de Jujuy, donde el oficialismo tratará de retener la mayor cantidad de votos con la imagen del histórico “Chuli” Jorge catapultado a un cuarto mandato, pero el propio desgaste y las quejas de siempre de los vecinos por obras inconclusas se presentan como el enemigo difícil de vencer. Del otro lado, la apuesta del PJ fue apuntar alto la imagen de Julio Ferreyra en capital y que el arrastre de votos le permita al candidato a intendente “Dingui” Martín Palmieri hacer una gran elección, poder restarle bancas al oficialismo y empezar el difícil camino de recuperar en los próximos años la Tacita de Plata.

En el interior de la provincia, la polarización quedó centrada en Perico, Monterrico y Palpalá, donde el Frente Justicialista tiene grandes chances de recuperar intendencias o lograr una buena performance. En estos lugares, las pobres gestiones de los intendentes actuales, sumado a la imagen de Julio Ferreyra, permite que los candidatos se prendan a ese arrastre y puedan competir en las mismas.

En estas poco más de dos semanas que faltan para las elecciones, serán claves para ambos comandos de campaña lograr la captación de votos de los indecisos, los enojados y los que votan con el bolsillo, puesto que la situación económica también juega un papel importante en este tiempo. Sin dudas que puede haber algunas sorpresas, pero de no lidiar nada catastrófico, el destino y la reelección en la provincia estaría asegurado por cuatro años más.