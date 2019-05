Jujeño radicado en Buenos Aires cumplirá su sueño

Roberto Chorolque es un enfermero jujeño que vive hace 15 años en Buenos Aires. Y su pasión es el pedestrismo. Precisamente ya se inscribió para correr el próximo 2 de junio el Gran Maratón de El Tribuno de Jujuy.

"Es una prueba que siempre quise estar y recién ahora se dio. Estoy muy contento", afirmó en charla telefónica con este matutino.

Reconoció que hace varios años comenzó a correr, siendo una actividad deportiva que cumplió lejos sus expectativas. Eso sí, una lesión en la rodilla derecha lo dejó "parado" unos meses y actualmente ya comenzó con el "operativo vuelta".

"Estoy emocionado con retornar de nuevo al running. Y más ahora con la chance de correr en mi provincia, el Maratón de El Tribuno de Jujuy, que por diferentes motivos no pude hacerlo con anteriodad. Se dio la oportunidad y no quiero dejarla pasar", sostuvo Chorolque de 44 años.

Reconoció que se trata de una competencia que trascendió las fronteras de la provincia. "Si bien vivo hace tiempo en Buenos Aires, estoy al pendiente de lo que sucede en Jujuy y sé que es una carrera muy importante a nivel regional. Además, estoy dentro de un team, a cargo de Luciano Mayorga, que se llama "Locos por correr". Es el entrenador y también periodista radial. Vamos a competir a diferentes lugares. Por ejemplo, el fin de semana estuvimos en Rosario, Santa Fe, en el medio maratón", precisó.

El atleta agregó que el pedestrismo es más que una pasión. "Una vez que le agarrás el gusto, no lo dejás. Es tremendo. Y regresar a Jujuy para correr, no te das una idea lo importante que será. Cuando me vine, jugaba al fútbol y era ajeno a este deporte. Pero de repente empecé a correr una de las tantas competencias que se organizan aquí y no paré más. Al fútbol tuve que dejarlo", informó.

Por último, dijo que era una cuenta pendiente estar presente en la carrera más convocante del NOA y que espera recibir el afecto de la gente por las calles de San Salvador de Jujuy.

Chorolque sueña con disfrutar a lo máximo el 2 de junio.