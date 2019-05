Evocaron la obra de un hijo dilecto de la Puna

Con lectura de poemas, coplas en vivo y anécdotas enriquecedoras, familiares y admiradores del escritor Leopoldo Abán, realizaron un homenaje al grande de nuestra cultura, en el marco del segmento "Huellas" del ciclo "La Cultura es la Esencia de los Pueblos Vivos", organizado por el grupo Poetas Tizas.

El encuentro se realizó la noche del viernes en la Casa de las Letras, espacio que estuvo ornamentado con la imagen del querido abrapampeño quien partió a la otra vida un 20 de noviembre del año 2001.

Durante el acto cultural, sus hijos, América Francisca y Julio Ernesto Abán, recordaron al puneño con la impronta que tuvo su vida y la vasta trayectoria que dejó huellas.

Y es que para muchos de los presentes fue más que un amigo y un gran maestro de nuestra cultura.

En un salón iluminado y con mucha emoción su hijo expresó que el homenaje a su padre es una manera de tener vigente la obra literaria que ha cosechado durante tantos años, "y con el tiempo sigue perdurando y vigente que en su caso son históricas", a su vez recordó algunas poesías del eximio escritor como "Yo soy de aquí", "Amistad" y "Flores silvestres".

GRUPO POETAS TIZAS / COMPARTIÓ LA HISTORIA DE VIDA DEL QUERIDO PUNEÑO JULIOABÁN

A su turno, Francisca Abán con gran orgullo remarcó la importancia de homenajear el trabajo de los escritores, "que tal vez no tiene una trascendencia económica en lo material pero en lo espiritual es lo más grandioso", dijo. No dejó de destacar que su padre tuvo una vida muy fecunda en acontecimientos no solo literarios, sino también de índole político, "fue el Leopoldo amigo, buen vecino, en su pueblo es considerado el padre de los abrapampeños", sostuvo.

Recordar a quien deja huellas

El grupo Poetas Tizas realiza diferentes encuentros en la Casa de las Letras, bajo el segmento "Huellas" del ciclo "La Cultura es la Esencia de los Pueblos Vivos". Su presidente, Yoyi Piedra Quilino, comentó que este programa se realiza desde hace veinte años en la actividad semanal cultural de la provincia.

"Estamos homenajeando a quienes han dejado huellas en el arte, en este caso a Leopoldo Abán. Queremos que no se olvide tanto su obra como la personalidad sencilla, amable y digna de ser reconocida" acotó.

Por su parte, una de las integrantes de Poetas Tizas, Nilda Irene Aranibar, expresó que denominada a Leopoldo Abán como "el caballero de la Puna", "me encanta su poesía simple, bella, hermosa, conmovedora porque sabemos en qué época vivió y cómo era Abra Pampa cuando él cantaba a su pueblo", concluyó.

El próximo homenaje se hará el viernes 31 al autor y compositor jujeño Carlos León, en Belgrano 1327.

Gran investigador

El escritor Leopoldo Abán dejó un sinnúmero de investigaciones sobre la historia de Jujuy y de su Abra Pampa natal. Incursionó en el terreno de la política, fue un prolífico periodista, recibió numerosas distinciones, y tuvo una gran actuación en el filme de Miguel Ángel Pereira “La Deuda Interna” 1988, premiada con el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín.