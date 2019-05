Prueba esperada por atletas discapacitados

El espíritu deportivo. Todos los jueves a las 16.30 en un mini gimnasio adaptado de la cancha de básquet del Club Altos Hornos Zapla y los sábados desde las 10.30 en la pista atlética del barrio Canal de Beagle de Palpalá se entrena un grupo de jóvenes atletas paralímpicos que junto al profesor Alejandro Pérez buscan superarse y cumplir con su calendario competitivo que tiene marcado el domingo 2 de junio para disfrutar de la 13º edición del Gran Maratón de El Tribuno de Jujuy.

El 13º Maratón de El Tribuno de Jujuy se desarrollará el domingo 2 de junio y recorrerá las calles capitalinas.

La Escuela de Iniciación Paralímpica de la ciudad siderúrgica tiene como eslogan "Siempre alto, siempre alto, lo más cerca de Dios" y vaya si se combinan la fuerza de voluntad de los chicos que van de 10 a 18 años y la vocación del instructor que busca un mediano rendimiento para las convocatorias nacionales y provinciales donde logran sociabilizarse y a la vez obtienen grandes beneficios saludables. La entidad contempla discapacidades intelectuales, sensoriales y motrices que involucra el fomento y desarrollo del atletismo, pero no quita sumar experiencia en natación como sucedió en el 2018 y los resultados se vieron reflejados en los Juegos Nacionales Evita donde cosecharon 14 medallas en pista y campo.

La magnitud de la prueba más convocante del Norte los motiva y el "profe" Pérez contó que "las experiencias y las vivencias de los chicos son fundamentales y ahora buscamos adaptar el termo de agua en la silla así mientras van remando puedan tomar agua, luego ver qué estrategia vamos a usar en las subidas y en las bajadas. La planificación para el Maratón de El Tribuno es todo un desafío porque no se te tienen que escapar detalles para no sufrir sobresaltos. Incluso en la velocidad cuando se está descendiendo no todos están acostumbrados a interactuar y debemos prevenir un accidente", agregando que "Facundo Díaz es un alumno que ya corrió en dos oportunidades en 10 km y el tramo de Los Perales fue muy duro, en esa oportunidad tuvimos el apoyo de los voluntarios. Es un desafío que se va incorporando porque ahora posiblemente tenga dos atletas en los 10 KM y está en cada uno cómo afrontarlos", comentó. En ese sentido añadió que "con María Luz Luna venimos trabajando con gimnasio y esperamos que Facundo Díaz se reincorpore al equipo. La semana que viene vamos a profundizar el tema en la pista, ya que las expectativas son muchas".

El instructor también explicó que "la fuerza de voluntad de los chicos y de su grupo familiar es magnífica, tengo chicos de Alto Comedero y para llegar al club Zapla deben tomar dos colectivos con todo el trajín de la silla de ruedas, el bolso, subir al colectivo y es todo un desafío, pero lo hacen. Y con los elementos que tenemos tratamos de colaborar con su futuro deportivo", acotando que "es mucha la alegría cuando cumplen objetivos o cruzan la meta y hay veces que no sabés si abrazarlos o zamarronearlos de la felicidad porque cuando logran su meta y sin inconvenientes es una satisfacción grandísima, más allá del cansancio porque la idea es disfrutar el maratón y no sufrirlo", indicó.

Nadie quiere estar ausente, pero previo a decir presente el 2 de junio los chicos participarán en la Liga de Deporte Adaptado que iniciará el 29 de mayo en "La Tablada" buscando llegar de la mejor forma a la largada desde avenida Córdoba en inmediaciones del RIM 20.

Todos los caminos llevan a nuestro maratón, de carácter inclusivo más que nunca.

Mañana en Fraile

Nuevamente parte de la organización del 13º Maratón El Tribuno de Jujuy se trasladará al interior de la provincia para captar más inscriptos para la competencia pedestre del primer domingo de junio.

Mañana se inscribirá en Fraile Pintado mientras que el martes se anotará a los atletas en la ciudad de Palpalá.

Las preinscripciones serán hasta el 26 de mayo inclusive.

Además, desde la organización de la prueba se solicita a las instituciones educativas que quieran ser parte de la prueba pedestre que envíen con el mayor tiempo posible la lista de competidores.

En cuanto a las inscripciones sólo serán anotados en la competencia todos aquellos participantes que se hayan preinscripto anteriormente.

Las inscripciones para residentes en San Salvador de Jujuy como así también el resto de los participantes comenzaron en abril en calle Belgrano 246 y se extenderán hasta fines de mayo.