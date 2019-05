A tres años y medio de su arribo a la provincia, los calcos de las esculturas de Lola Mora cada vez están más deteriorados.Pese a haber realizado los reclamos necesarios, hasta el momento la empresa que efectuó el trabajo no respondió.

Las réplicas de las esculturas de Lola Mora "no tienen arreglo"

Poco más de tres años y medio pasaron desde que la provincia recibió las réplicas de las seis esculturas originales de la emblemática artista Lola Mora que forman parte del patrimonio histórico y cultural de Jujuy y que todavía esperan ser resguardadas para su conservación. Desde aquel entonces hasta ahora, los calcos no solo que no han cumplido su finalidad, sino que, por el contrario, cada vez se encuentran en peores condiciones, con un avanzado estado de deterioro, dejando en evidencia la mala calidad del trabajo.

Hacia fines del 2017, el Gobierno provincial dio a conocer un informe detallado sobre el estado en que se encontraban las esculturas originales emplazadas en la capital, y las notables falencias que presentaban entonces las réplicas que se elaboraron para reemplazarlas. Ya en aquel momento, se habían realizado los reclamos correspondientes ante el Congreso de la Nación y la empresa a la que se encomendó la fabricación de los calcos, para avanzar en una solución concreta ya que claramente el trabajo realizado no servía, pero hasta el momento no hubo respuestas favorables.

Así lo confirmó a El Tribuno de Jujuy la coordinadora de Patrimonio, Valentina Millón, quien explicó que todavía no hay una respuesta formal por parte de la empresa que estuvo a cargo del trabajo y si bien no se han tomado decisiones al respecto, aseguró que es necesario trabajar en nuevas replicas. Según dijo Millón, "el año pasado vinieron a la provincia el dueño de la empresa y un especialista y se comprometieron a presentar un informe con una propuesta de solución ante Nación que hasta el momento no llegó. En diferentes oportunidades lo volvimos a solicitar, pero nunca obtuvimos respuestas ni del informe, ni de la propuesta".

A partir de esta situación y advirtiendo las condiciones en las que se encuentran las réplicas, manifestaron la necesidad de encargar otras nuevas ya que las existentes "no tienen arreglo". "Las copias que recibió la provincia no se encuentran en condiciones para su utilización ni cuentan con un nivel de terminación que se asemeje a las piezas reales. Estamos analizando la posibilidad de tener que realizar réplicas nuevas, aunque todavía no hay una decisión tomada ni un presupuesto para poder ejecutarlo", señaló.

En este sentido, la funcionaria lamentó la situación por cuanto el encargo de las copias representó un gasto importante que, si bien no fue financiado por el Gobierno provincial, demandó fondos del Estado nacional que, en definitiva, se perdieron. "Es terrible que suceda esto porque se pierden recursos que fueron destinados para Patrimonio y lamentablemente ahora, de alguna forma tenemos que dar respuesta a la necesidad de contar con otras réplicas, pero esta vez de calidad", dijo.

Millón adelantó que paralelamente se está trabajando con especialistas en el diseño de un protocolo de traslado de los originales el cual tiene que estar listo antes de que se inicien las obras del centro cultural Lola Mora donde estarán alojados.

Fisuras y "parches"

Las réplicas de La Justicia, El Progreso, La Paz, La Libertad, Los Leones y El Trabajo, que llegaron a la provincia el 19 de octubre de 2015, continúan ubicadas en la plaza España, detrás de Casa de Gobierno, donde fueron ubicadas aquel entonces. En los escasos tres años y medio que estuvieron a la intemperie muestran un claro deterioro, por un lado, producto de las inclemencias climáticas, pero más aún debido a que "no son de buena calidad" y que además están "mal hechas" tal como lo afirmaron especialistas.

Entre los detalles que presentan estas piezas se observan fisuras y microfisuras, en los pliegues se evidencia falta de terminación, algunas piezas presentan "parches" que lucen desprolijos, además de que los gestos de los rostros no se asemejan a los originales, entre otros detalles.