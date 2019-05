Robaron en cuatro autos rompiendo las ventanillas

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la madrugada del pasado martes cuando inadaptados rompieron los vidrios de cuatro autos que se encontraban estacionados en pleno centro de San Salvador de Jujuy.

Natalia Iriarte solicita a las personas que le puedan restituir la documentación, comunicarse con el teléfono (0388) 487-8675

En el hecho se vieron involucrados un Volkswagen Gol Power, además de un Volkswagen Tiguan, una Ford Ecosport, todos estos estacionados sobre calle Salta entre Balcarce y Necochea y un cuarto rodado que se hallaba sobre calle Necochea casi Güemes.

Todos los damnificados realizaron la denuncia en la Seccional 1º que se encuentra ubicada sobre la calle Arenales.

La denuncia

"Necesito que me reintegren la documentación personal y del auto" señaló sumamente angustiada Natalia Iriarte, propietaria del VW Gol, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

La mujer afirmó que el hecho se produjo el pasado martes 30 aproximadamente entre la 1 y las 2 de la madrugada.

"Cuando llegué al lugar ya estaba la Policía junto a los propietarios de un VW Tiguan que estaba estacionado detrás del mío y a quienes también les habían roto la ventanilla y robado pertenencias del interior del vehículo", recuerda la señora Natalia Iriarte.

También afirma que "adelante estaba una camioneta Ford Ecosport a la cual le rompieron un ventilete, no estaban los dueños así que no sé si le robaron o rompieron ese vidrio sólo por el hecho de hacer daño".

"Me robaron todo, pero solo quiero los papeles que a los ladrones no le sirven para nada, si alguien los encuentra solicito que me los acerque" indicó Natalia, comentando que "los mismos estaban en una carpeta gris dentro de la guantera y tenían la cédula verde, licencias de conducir, comprobantes de la RTV y GNC, comprobantes del seguro y la cédula de GNC, todos los documentos están a mi nombre", remarca con mucho dolor Natalia Iriarte en su solicitud a quien pueda ayudarla.