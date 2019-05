"Para nosotros y para el público cada noche es irrepetible"

Midachi presenta esta noche su espectáculo en el Centro Cultural "Martín Fierro" de barrio Los Perales, a partir de las 21.30. Conversamos sobre sus inicios y trayectorias.El espectáculo es un paseo por una galería de personajes desopilantes y una cita con la última tecnología, con impresionante puesta de luces, sonido, mapping, etc.

Ya están terminando la gira de los 35 años...

CHINO: Estamos recorriendo el país desde el año pasado con este espectáculo, hicimos temporada en algunos festivales importantes y en marzo ya comenzamos a girar por el país, haciendo un puente. Hemos tratado de reunir los números que más le gustan a la gente, con una pantalla led, que ya es algo que los que nos siguen ya están acostumbrados a ver en los espectáculos de Midachi. Nos produce mucha satisfacción llevar el mismo espectáculo que presentamos acá (por Buenos Aires), en el Teatro Ópera o el Gran Rex, por el país, teniendo en cuenta que las condiciones son un poco complicadas para viajar, porque somos casi veintitrés personas. Pero Midachi ha nacido en el interior y estamos muy agradecidos a ese público.

En el transcurso de estos 35 años creo que nos han visto casi 7 millones de personas.

DADY: Sí, este fin de semana hacemos Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago. El próximo fin de semana hacemos Posadas, Oberá y el 19 de mayo nos vamos 15 días a Barcelona y Madrid, en España. Estamos muy contentos porque hace 35 años que hacemos esto, y somos una pyme de 18 personas, que andamos con un camión y un colectivo de gira por todo el país durante el año, enero hacemos Carlos Paz y febrero nos tomamos vacaciones. Esa es la vida nuestra. Lo vivimos bien, contentos, con la responsabilidad de seguir y tener la fuerza para estar en teatro.

¿Cómo hacen para mantener la energía de hace 35 años?

CH: Y en ese caso, hay elencos de otras obras que tienen la suerte de tener gente que los reemplaza. Nosotros somos los tres y nada más, así que tenemos una vida meticulosa, tratando de cuidarnos, haciendo actividad física, y cuidando muy especialmente la voz. Igualmente sucede que te podés enfermar, pero a lo largo de estos años han sido muy pocas las veces que tuvimos que suspender un espectáculo. Somos muy responsables con lo que hacemos, y entendemos el esfuerzo del público por acercarse a ver la obra. Hay una dosis muy importante de pasión para hacer esto. Para nosotros cada noche es irrepetible, lo mismo que para el público. Tratamos de dejar lo mejor que tenemos que es el humor, transpirando la camiseta. Al otro día nos duele el cuerpo, tomamos un Ibupirac y seguimos. Ya hemos aprendido. Miguel y yo somos profesores de Educación Física y sabemos cómo es el cuidado del cuerpo. Y la verdad también es que nos estamos riendo mucho nosotros, y creo que a los sesenta años cuando nos preguntamos qué hacemos acá, la respuesta es lo que nos gusta hacer.

MIGUEL: Es fantástico poder llevar la risa en un momento de crisis. Ustedes no se imaginan lo que significa poder alegrarle la vida a la gente, ver desde el escenario cómo les duele la cara que se agarra la panza y se secan las lágrimas con un pañuelo de la risa. Es una función social muy valedera.

¿Cuál es la fecha del cumpleaños de Midachi? ¿Qué pasó ese día?

M: En julio cumplimos ya los 36 años, y la fecha que celebramos es la del 16 de julio, porque ese día debutamos como trío en un restaurante concert de Santa Fe, compartiendo el escenario con el grupo vocal Quinta Esencia. A mí y al Chino nos faltaban unos meses para recibirnos de profesores de Educación Física, Dady era empleado público. Nosotros nos recibimos, ejercimos un año la docencia, pero cada vez ganábamos más con Midachi que con el colegio. Decidimos pedir un tiempo sin goce de sueldo, porque con Midachi ya estábamos ganando tres veces más, y nos jugamos a esto que nos divierte, nos apasiona, y nos va muy bien. Y empezamos esta carrera en que creo que hicimos las cosas bien. Hemos mejorado el show todo el tiempo y hemos ido aprendiendo. Yo sigo viviendo en Santa Fe, y los chicos ya hace años que se fueron a vivir a Buenos Aires, ellos ya son abuelos, yo lo voy a ser pronto. Mirá todo lo que nos ha pasado en este tiempo. Hemos sido padres ausentes, porque quizás nos conocemos más entre nosotros que con nuestros propios hijos, por las giras.

¿Cómo es el espectáculo?

CH: Cuando empezamos un periodista dijo que éramos una estudiantina, yo creo que hoy somos una estudiantina que se ha profesionalizado. Para nosotros la cuarta pared del teatro no existe. Si bien tenemos nuestros tiempos, y la interacción con la pantalla, etc., cuando nos detenemos a jugar, jugamos. La Tota con sus entrevistas, Dady con su monólogo, o yo cantando. Tenemos esa posibilidad a partir de que el guion es absolutamente nuestro, no dependemos de un guion extranjero. Es un espectáculo que tiene mucha velocidad, mucho ritmo, con el que llevamos más de trescientas funciones.

¿Eligieron la vocación?

M: Creo que si hubiera sido profe toda mi vida, también hubiera sido muy feliz, lo mismo el Chino. Dady en cambio, creo que sí está disfrutando todo esto, porque él ya en ese tiempo estudiaba teatro. Era el más actor de los tres. Pero yo creo que el Instituto de Educación Física también te despierta todo esto de perder la vergüenza, actuar en las colonias de vacaciones, uno empieza a descubrir cosas que no conocía, te animás a ponerte una peluca, tacos altos, etc.

D: Yo soy el más viejo de todos, tengo 62 años. En aquella época empecé a estudiar abogacía en el 73, hice 11 materias. Después vino la dictadura y dejé la facultad, en plena época de militancia. De ahí arranqué con el teatro y con la militancia. En ese año, empecé con una obra sobre las Invasiones Inglesas, y cuando era la época del teatro tenía un sentido y era político, no podía pasar por otra cosa. Esos fueron mis comienzos. Después siempre estuve en el teatro con Midachi. Yo le hago creer con mis compañeros al público que la vida es linda y bella, y si no estamos bien, se ve.