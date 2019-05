"Tratar a los perros como personas o como niños es perjudicial para ellos"

-¿Cuáles son las problemáticas en la que trabajan los psicólogos de perros?

-A diferencia de los adiestradores, los etólogos trabajamos sobre las fobias, miedos y problemas de comportamiento pero de raíz. Estudiamos por qué rompen las cosas y particularmente trabajamos con el miedo de los animalitos a la pirotecnia.

-¿Cuáles son las consultas más frecuentes de la gente?

-Los problemas por lo que atraviesan los perros son los mismos en todas partes. El principal problema es el miedo a salir a la calle por no saber socializar con otros perros, y es ante estas situaciones que muchas veces salen corriendo y hasta se pierden.

-¿Cuál es la raíz de este tipo de miedo?

-Claramente la humanización. Tratar a los perros como personas y más que nada como niños es perjudicial para ellos, tanto que en algunos países está catalogado como maltrato porque al sacarle la esencia y la función que tienen en la vida como mascota, no sabe qué hacer y es ahí donde empiezan los trastornos obsesivos compulsivos, los que desencadenan mordeduras a los dueños y destrozos en el hogar.

-¿Cuál es el límite entre el buen trato y la humanización?

-Hay una diferencia entre los perros y los humanos. Nosotros primero amamos y luego respetamos, el perro por sobre todas las cosas respeta. Como perros tienen que saber respetar nuestro lugar como alfas de la manada, y cuando les enseñamos a permanecer en ese lugar en nuestras vidas son incondicionales. Actualmente suplantamos las necesidades humanas con los perros, no respetando su condición de animal.

-Entonces, ¿cuál es la forma correcta de mantener a un perro y no caer en la humanización?

-Además de ofrecerles las necesidades básicas que requieren los perros como alimentación, ejercitación, higiene, etc, las personas deben tener en cuenta las necesidades genéticas del animal considerando si es cruza o raza. Por ejemplo a los labradores les gusta mucho el agua y se entretienen recogiendo cosas, a los bordercollie los gusta perseguir ovejas. Es muy importante que a todos los perros se les proporcione lo que realmente necesitan como el tiempo del paseo, y pasear no sólo significa caminar sino también jugar, salir a correr. A los perros les gusta mucho jugar bruto y lo necesitan. Un consejo que siempre doy es que cuando salimos a pasear con nuestro perro, el celular no tiene que existir, el perro necesita atención exclusiva para poder satisfacer sus necesidades mentales y esenciales como detenerse a oler ciertas cosas.

-¿Los perros adentro o afuera de la casa?

-No debería haber ningún problema que el perro se suba a la cama o al sofá, mientras tanto sepa cuál es el lugar que le compete en la casa, es decir que tenga en claro que él es el que come último, etc. El perro generalmente tiende a llamar mucho la atención rompiendo cosas o ladrando, pero no hay que satisfacer esas actitudes porque lo que busca es atención que luego desencadena en ansiedad por separación, un nuevo problema para los dueños.

-Muchas personas se ven obligadas a dejar a sus perros solos cuando se van a trabajar...

-Hay un ejemplo muy claro en la naturaleza, el lobo alfa no agarra la mochila y se va a trabajar y luego vuelve, ellos viven las 24 horas juntos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es buscar juegos para que el perro se entretenga durante las horas que se quedan solos. También hay que tener en cuenta que el perro duerme 18 horas por día, entonces hay que dejarle lo necesario para que juegue, después duerme y después llega el dueño.

Una buena opción es dejarle la comida adentro de sus juguetes, cuestión que esté unas dos horas tratando de comer ejercitando el trabajo de la vista y fundamentalmente el del olfato. El 70 por ciento del cerebro del perro es olfativo, por eso necesita mucho trabajo en esa área.

-Entonces, ¿no se considera maltrato dejarlo encerrado al perro por un período prolongado de tiempo?

-No. Pero depende del dueño y de las condiciones en las que lo deje. Es lógico que necesita satisfacer sus necesidades básicas, un lugar dónde dormir a salvo de las inclemencias climáticas, comida y agua fresca.

-¿La raza pitbull es tan peligrosa como se la considera?

-Todo depende de la crianza. Me tocó trabajar con 10 pitbulls a la vez y es una de las razas más dulces del mundo; es más, el 60% de las mordeduras son de perros de raza caniche, pero esos casos no se difunden porque no tienen la misma potencia que los otros.

-¿Y por qué llegan a matar?

-Los pitbulls necesitan tener un dueño firme, porque son perros genéticamente más fuertes que si no se los sabe guiar bien ocurren los casos de mordeduras. Y llegan a matar por la complexión de la mandíbula y porque sus músculos tienen mucha más fuerza.

-¿Se podría decir que es un mito que el pitbull tenga en su naturaleza ser un asesino?

-Sí. El pitbull es uno de los perros más buenos del mundo, pero si no se lo sabe llevar es muy difícil de tener.