Arranca otra edición de la "Escuela de Liderazgo"

La Fundación "Alas de Águila" invita a todos los jóvenes de entre 15 y 25 años a participar de la Escuela de Liderazgo "Aviv, Semillas Maduras" que iniciará el sábado en la sede de la entidad ubicada en Independencia 875 entre Necochea y Balcarce.

La preinscripción para la Escuela de Liderazgo "Aviv" se puede realizar a través del sitio: www.fundacionalasdeaguila.org.

La tercera edición de esta escuela será becada por "Alas de Águila" para todos los estudiantes que formen parte de "Aviv" 2019.

El cupo es limitado y la preinscripción está disponible en www.fundacionalasdeaguila.org; para completar la inscripción se deberá presentar la fotocopia de DNI en la sede. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 11 a 13 y de 19 a 21.

La "Escuela de Liderazgo" consiste en nueve encuentros teórico prácticos cada 15 días a partir de su inicio, en donde se abordarán temas como: identidad, liderazgo, propósitos base para un liderazgo exitoso, enemigos del liderazgo y comunicación, entre otros.

En ese sentido, Alejandro Goyechea, presidente de la institución, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "las expectativas que como fundación tenemos sobre "Aviv", es poder brindarles herramientas a los adolescentes y jóvenes que se acerquen a esta capacitación que es la tercera edición desde su creación y que tanto éxito tuvo en los entrenamientos anteriores".

"Aviv" brinda herramientas para que ellos sepan para qué están en este mundo; cuál es el propósito para sus vidas; cuáles son los enemigos con los que se enfrentarán a lo largo de sus vidas y cómo poder trabajar en equipo sin frustrarse en el intento. Siempre que hablamos de adolescentes y jóvenes, desde la fundación creemos que en ellos está la matriz para modificar lo que este sistema les ofrece", añadió.

Asimismo, aseguró que "es una capacitación para aquellos que no saben qué hacer con sus vidas; hacia dónde ir, para qué están aquí. En las ediciones anteriores hemos tenido una gran repercusión sobre todo en la vida de los jóvenes que durante cinco meses participaron de "Aviv". Hoy, pasado el tiempo, agradecen los instrumentos brindados. Cada "Aviv" tiene su condimento especial, porque estar con adolescentes y jóvenes es un privilegio para los facilitadores de "Alas de Águila", que cada 15 días se brindan y derraman en esas generaciones, no sólo sus conocimientos sino sobre todo sus experiencias de vida".

Afirmó que "estamos convencidos, porque lo vimos, que estas herramientas son importantes para el desarrollo personal de los jóvenes, que quieren algo más para sus vidas. Si ellos cambian su manera de pensar, van a cambiar su manera de vivir y eso va a afectar, para bien, todo su entorno y de esa manera van a poder establecer "influencia", que realmente es la esencia del liderazgo".

Contactos

Los interesados en solicitar más información sobre la fundación y sus actividades pueden ingresar a la página web: www.fundacionalasdeaguila.org; por Instagram y Facebook: Fundación Alas de Águila o llamando al 4833042. La institución realiza un trabajo imprescindible para encaminar a los adolescentes por los buenos hábitos. Consideran que ellos son el presente y el futuro, por lo que cumplen un rol determinante.

“La juventud no está perdida”

MURAL / CON UN MENSAJE MOTIVADOR HECHO POR LA FUNDACIÓN.

Muchas veces escuchamos decir que la juventud está perdida o que los jóvenes no tienen futuro, pero la realidad es otra. Esa otra realidad se refleja, por ejemplo, en las actividades solidarias que cientos de voluntarios llevan adelante en las ong que funcionan en toda la provincia.

¿La juventud está perdida? “Definitivamente no está perdida. Esta es una mala expresión que siempre dijeron los adultos, y no es de ahora, es de siempre. Lo irónico es que aquellos adultos que expresan eso, parece que se olvidan que alguna vez fueron adolescentes. La juventud está desorientada por falta de modelos o referentes a seguir y allí la falla está en el mundo adulto, que no genera esos modelos, porque este sistema de consumo impuso el antivalor tener sobre el valor ser”, dijo Alejandro Goyechea, presidente de la Fundación “Alas de Águila”.

Desde esta apreciación parte el trabajo que lleva a cabo la institución. Por eso es que año a año se esfuerza para que aquellos que aún no encontraron su lugar en el mundo, puedan encontrarlo y dar el ejemplo el día de mañana. Y que ese ejemplo se transmita de generación en generación.

La adolescencia es una etapa clave en una persona, porque en esa edad se desarrollan en cada uno, esos conceptos de vida que los van a acompañar en el futuro. Muchos, al no encontrar un refugio en la familia o amigos, cometen errores y forjan hábitos que los llevan por un mal camino.

“El mensaje siempre será que todo se puede cambiar, el joven que está sin rumbo, sin propósito, le decimos que es un ganador, más allá que en su casa y entorno escuche constantemente que no sirve. Eso sí, para vivir debemos ser valientes y tenemos que esforzarnos”, son las palabras que “Alas de Águila” transmite.

Por medio de la incorporación de valores a la vida cotidiana se puede cambiar, “el planeta necesita gente virtuosa, porque así se establecen los valores”, destacó.