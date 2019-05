La Ciénaga es el segundo pueblo solar de Jujuy

Desde el martes la energía que consume ya no es generada por un grupo electrógeno sino por central fotovoltaica.

La Ciénaga, en el departamento Santa Catalina, es un poblado distante a más de 100 kilómetros al oeste de La Quiaca, y solo el río San Juan la separa de Bolivia.

Sus habitantes mejorarán su calidad de vida con la inauguración de la Central Fotovoltaica Autónoma que convierte a ese lugar en el segundo pueblo solar de Jujuy, ubicada a más de 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el gobernador Gerardo Morales, junto a Esteban Pérez Andrich, director nacional de Energías Renovables; Adolfo Pagliarulo, presidente del directorio de Ejesa-Ejedsa; Mario Pizarro, secretario de Energía de la Provincia, y Ernesto Vaccaro, gerente general de Ejesa.

AISLADO / LA CIÉNAGA SE ENCUENTRA EN PLENA PUNA JUJEÑA, A MÁS DE 3 MIL METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR.

Además, acompañaron autoridades locales y pobladores, quienes con gran entusiasmo recibieron la obra.

La ceremonia se realizó el martes pasadas las 13 bajo un intenso sol en ese lugar de la Puna jujeña, con la ceremonia a la Pachamama de la que participó el primer mandatario junto a las comunidades originarias del lugar.

Seguidamente el presidente de la comunidad aborigen, René Mamaní, agradeció a todos los actores involucrados en tan importante proyecto, y agregó que "lo soñé de niño y adulto, y hoy es una realidad. La creencia de nuestros abuelos es que sin la tierra el sol no sería útil y sin él no podemos vivir".

PRESENCIAS / EL GOBERNADOR Y OTRAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARON DE LA INAUGURACIÓN DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA.

A su turno Adolfo Pagliarulo dijo: "Hace un año junto al gobernador firmamos el desafío de convertir pueblos que tenían generación con combustible en pueblos solares. El reto era que estos pueblos tengan cien por ciento energía renovable, Jujuy tiene dos recursos muy importantes: es uno de los puntos de radiación más altos del mundo y el litio. Para lograr este objetivo quiero agradecer a todo el cuerpo de Ejesa y Ejsedsa", remarcó.

Posteriormente un operario cortó definitivamente el servicio que generaba el combustible, mientras otro encendió el alumbrado público del pueblo con energía renovable, que podrá ser utilizada durante las 24 horas.

A continuación las autoridades presentes descubrieron una placa y realizaron el tradicional corte de cintas y recorrieron las instalaciones.

En su alocución, Esteban Pérez Andrich expresó: "Cuando trabajan en conjunto sector público, privado y las comunidades se pueden hacer cosas importantes, en este caso asociada a las energías renovables".

Al tiempo que añadió: "Las energías renovables son limpias y económicamente rentables, venimos desarrollando esto fuertemente para que sea una realidad en Argentina; hay muchos proyectos en construcción que generan puestos de trabajo y eso es muy bueno".

Mientras que el gobernador Gerardo Morales manifestó: "A mediados de mayo vamos a inaugurar el tercer pueblo solar en El Angosto, departamento Santa Catalina. Este es el segundo y para nosotros es muy importante y emblemático. Gracias al trabajo conjunto con Ejesa vamos a construir 12 plantas solares que van a generar 96 megavatios para consumir energía limpia, luchando contra el cambio climático".

También agregó: "Queremos generar energía a partir del sol. Tenemos la mejor radiación del mundo, no sé por qué antes no la aprovechábamos. Estamos a tiempo de dar el paso y formar parte de este gran cambio con energía que no contamina".

Entre los anuncios realizados menciono la aplicación de una tarifa social para internet, con 10 megas, que costará 500 pesos, llevando internet y desarrollo a cada rincón de Jujuy.

Por su parte, el gerente general de Ejesa Jujuy, Ernesto Vaccaro, en diálogo con El Tribuno de Jujuy sobre la planta fotovoltaica dijo: En estos tres últimos años, las distintas promociones del Gobierno permitieron acelerar este tipo de inversiones cambiando la matriz energética de Jujuy. Firmamos una carta de entendimiento para investigar y desarrollar alternativas que tengan otras características, en las que se incorporen otros recursos fundamentales que tiene la provincia".

En otro tramo señaló: "Hemos desarrollado el proyecto que funciona con el sol y baterías de litio que reemplazaron a las de plomo. Hasta el 2020 tenemos previsto concluir nueve pueblos solares. En La Quiaca vamos a desarrollar una planta híbrida, específicamente en Piedra Negra a seis kilómetros, será única como proyecto porque tendrá generación a gas y fotovoltaica".

La obra

Tiene la característica de proveer energía solar a pueblos que están dispersos del interconectado eléctrico, demandó tres meses de ejecución cuenta con 80 paneles fotovoltaicos, divididos en 4 estructuras. Que generan energía al pueblo con capacidad instalada de 22 megavatios ahorrando 5 mil quinientos litros de combustible anuales, que contaminaban el medio ambiente. La inversión tuvo un costo total de 40 millones de pesos.