VIDEO. En México intentan registrar a niño con el nombre de Thor Alberto

Elegir el nombre de un bebé a veces es una tarea complicada. El número de posibilidades resulta prácticamente infinito, y a los padres, en ocasiones, les cuesta llegar a un acuerdo.

Esta es una realidad que conoce de cerca el oficial del Registro Civil de Tampico Alto, Santos Alberto Castillo Maya, quien todos los meses inscribe a recién nacidos con nombres cada vez más insólitos.

Sin ir más lejos, a principios de esta semana recibió en su oficina a una joven pareja que había decidido llamar a su hijo de una manera muy particular, al inspirarse en un superhéroe de la película Avengers: Endgame.

"Efectivamente unos padres de familia decidieron ponerle el nombre de Thor Alberto a un recién nacido", reveló el funcionario de esta oficina ubicada en el estado de Veracruz, en una entrevista con medios locales.

La pareja quería que su bebé se llamara igual que el dios nórdico del trueno y la fuerza, Thor, una idea que trató de disuadir Castillo Maya, quien les explicó los riesgos que podía conllevar para el niño en el futuro llamarse como un superhéroe.

"Por cuestiones de dirección general del Registro Civil tenemos la indicación de hacer hincapié a los padres de familia que no deben de ponerles nombres extraños de los cuales más adelante puedan convertirse en víctimas de bullying", explicó el oficial.

Aclaró que no existen restricciones a la hora de escoger un alias, y que no está prohibido llamar a un hijo Thor, Iron Man o Viuda Negra. Sin embargo, desde el registro, tienen la obligación de recomendar nombres más convencionales, que no expongan al pequeño a burlas en la escuela.

"Afortunadamente hablamos con los papás y logramos convencerlos de que no le pusieran ese nombre. El Código Civil no nos lo prohíbe, pero sí tenemos las indicaciones estrictamente de decirles que no les pongan nombres raros o extraños".

Desde que se estrenara la producción "Avengers: Endgame" a finales de abril, se ha desatado una "euforia total" y los padres quieren llamar a sus hijos como sus superhéroes favoritos del universo de Marvel, dice Santos Alberto Castillo.

"Avengers: Endgame" logró a los cinco días de su lanzamiento batir un récord de taquilla mundial, al recaudar USD 1.209 millones en ese período, según informó el domingo 28 de abril la productora Disney.

Esta cifra la convirtió en el mayor estreno de la historia, superando a "Avengers: Infinity War", que ostentaba el récord con un estreno que recaudó USD 640,5 millones de dólares en las salas de cine de todo el mundo.