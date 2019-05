Iker Casillas evoluciona favorablemente, pero se duda si podrá volver a jugar al fútbol

Iker Casillas evoluciona favorablemente y sin sufrir complicaciones después del infarto agudo de miocardio que sufrió este miércoles, según informó el Oporto. Su club divulgó un comunicado en el que explicó que "continúa internado, evolucionando favorablemente dentro de lo previsto y sin ningún tipo de complicación". El guardameta español, que cumplirá 38 años este mes, fue sometido el miércoles a un cateterismo después de verse afectado por una parada cardíaca en un entrenamiento.

El representante de la entidad portuguesa, Carlo Cutropía, ha afirmado que el portero pasará "tres días en el hospital". El médico del Oporto, Nelson Pulga, señaló que va a quedar "perfectamente recuperado", aunque advirtió de que habrá que esperar para saber si podrá continuar jugando al fútbol de máximo nivel.

Los doctores consultados son prudentesy recalcan que el objetivo era salvar una vida, y eso ya se ha hecho; de lo segundo -volver al mismo nivel deportivo- hay más disparidad de criterios. Si el cardiólogo Vasco de Gama confía en que sí -“se resolvió el problema antes de 90 minutos”-, otros son más cautos. Juan Antonio Corbalán, exjugador de baloncesto del Real Madrid y cardiólogo en la actualidad, cree Iker Casillas no volverá a jugar al fútbol profesional. "No se puede jugar al fútbol con un stent coronario y mucho menos un portero ", indicó en Televisión Española. "Acabará haciendo una vida absolutamente normal pero, desde mi punto de vista, no jugará en deporte profesional", añadió Corbalán.

“Casillas se está recuperando bien, pero es demasiado pronto para pronunciarnos sobre su futuro. Va a depender de muchos factores, de la medicación que precise, de su evaluación, no solo en situación de reposo, sino con estrés y el ejercicio físico que le exige su carrera, y de la voluntad que él mismo tenga de seguir. Solo después de ponderar esos factores, con mucha calma y diálogo, se decidirá si quiere continuar; pero que va a quedar perfectamente recuperado y restablecido, de eso tenemos prácticamente la certeza”,añadió Puga.

Khedira, centrocampista del Juventus, fue operado en febrero de una arritmia cardíaca y al mes regresó a los entrenamientos. Aunque “cada caso es cada caso”, que suelen decir los portugueses, con su habitual prudencia, también se recuerda que el mismísimo Cristiano Ronaldo fue operado del corazón cuando tenía 15 años. Lo contó su madre, Dolores Aveiro, en el libro Madre coraje. “'Es muy pronto para un diagnóstico definitivo, pero su hijo puede no volver a jugar al fútbol”, fue lo que me dijeron". También se trataba de una arritmia. La dolencia de Casillas es un infarto de miocardio.

En el día siguiente al susto que encogió el ánimo de todo Portugal, Casillas le quitó a Messi el protagonismo de los periódicos deportivos del país. El infarto del español ha unido a toda la afición futbolística, algo que muy pocos ídolos consiguen. El último fue el gran Eusebio, en su funeral. Casillas lo podrá contar.

“La portería te espera”, titula a toda portada el diario A bola, ‘Fuerza campeón’, escoge de titular Récord, “Fuerza intactas”, asegura O jogo. Los rendidos homenajes al futbolista que en 2015 llegó a Portugal para ocupar la portería del Oporto tienen su máxima expresión en el presidente del club, Pinto da Costa, responsable de su fichaje.

Si Pinto da Costa, el presidente con más títulos del mundo y el más longevo -lleva 36 años dirigiendo el club- , había confesado que nunca había conocido a una estrella del fútbol tan humilde, su reacción al infarto de Casillas no ha sido menor. “Quiero en mi nombre y en nombre del club prestarle toda la solidaridad, no por ser un atleta de elite, sino por ser un hombre impoluto, con carácter excepcional, un hombre con mayúsculas del que todos nos enorgullecemos mucho, por ser uno de los nuestros”.

Luis Felipe Vieira, el presidente del club rival, el Benfica, con el que apenas hay relaciones fuera de los juzgados, rompió las hostilidades con el Oporto para enviar un mensaje de ánimo a Casillas y al mismo club. Todos los clubes, pero también autoridades deportivas del país han enviado mensajes de ánimo al futbolista español. Nada más regresar de una visista de tres días a China, el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, telefoneó al futbolista. "Me pareció que está muy animado", explicó el presidente a los periodistas.

En la misma tarde del miércoles comenzaron las visitas de los compañeros de Casillas al hospital, donde permanecerá internado hasta el fin de semana y después deberá seguir un periodo de convalecencia de tres meses. Pasado el susto, el debate es la continuidad de la carrera profesional del portero de Móstoles, que recientemente había renovado con el club por dos temporadas y así acabar su carrera con 40 años.