VIDEO. Los estrenos de Netflix en mayo: nuevas películas, series y documentales

La vuelta de Renée Zellweger, la segunda temporada de la serie de Spike Lee y documentales que exponen el sistema judicial y electoral estadounidense, son algunas de las propuestas del mes.



Varias novedades llegarán en Netflix a partir de mayo. Entre las películas más importantes se encuentran Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, sobre la vida del asesino serial Ted Bundy retratado desde el punto de vista de su novia. También Rim of the World, filme de ciencia ficción, de Joseph McGinty Nichol, el director de Los ángeles de Charly.

Entre las series una propuesta destacada de la programación es Tuca & Bertie, serie de animación para adultos de Lisa Hanawalt, creadora de BoJack Horseman. También estará disponible la segunda temporada de She's Gotta Have It, una comedia producida y dirigida por Spike Lee.





Además Renée Zellweger regresará con nuevo look para protagonizar el thriller What/if, sobre una mujer que tienta a una pareja con una propuesta amoral a cambio de darles un montón de dinero.

Entre los documentales se destaca el crítico A la conquista del Congreso, donde se exhiben las fisuras del sistema electoral estadounidense a partir de varias historias de vida.

SERIES



Terrace House: Tokyo 2019-2020

Es un reality japonés en el que tres mujeres y tres hombres viven en la misma casa durante semanas. El objetivo es afianzar la convivencia y las relaciones que surgen entre los protagonistas. La primera temporada disponible desde el 1° de mayo.

Flinch

Primera temporada de este programa de juegos con participantes que se reúnen en una granja irlandesa y realizan actividades que alteran no sólo sus nervios, sino su estilo de vida. Desde el 3 de mayo.

Muertos para mí

Esta comedia negra sobre el dolor y la pérdida de seres amados cuenta la historia de Jen (Christina Applegate), quien está decidida a resolver el reciente asesinato de su marido, pero conoce a Judy (Linda Cardellini), una mujer optimista y de espíritu libre. La primera temporada, de diez episodios, estará disponible desde el 3 de mayo.

Tuca & Bertie

A esta serie animada para adultos creada por Lisa Hanawalt (creadora de BoJack Horseman) la protagonizan una tucán muy despreocupada y una zorzal demasiado insegura. Juntas sortearán varios altibajos de la vida. Desde el 3 de mayo.

Abyss

Primera temporada de 16 episodios de esta serie coreana de ciencia ficción. Tras morir en accidentes separados, Cha Min y Go Se-yeon descubren que reencarnaron en otros cuerpos que no reconocen. Juntos tratan de resolver el misterio que los envuelve. Desde el 6 de mayo.

Easy

Escrita y dirigida por Swanberg, la serie explora a diversos personajes del musical Chicago. Son ocho episodios con las actuaciones de Orlando Bloom, Malin Akerman, Jake Johnson, Marc Maron, Dave Franco, Hannibal Buress y Emily Ratjkowski, entre otros. La tercera, y última temporada, estará disponible desde el 10 de mayo.

The Society

Primeros diez episodios de esta serie de suspenso sobre un grupo de adolescentes que intenta sobrevivir luego de amanecer, misteriosamente, en una réplica de su ciudad, sin rastro de los padres. Disponible desde el 10 de mayo.

Una noche de primavera

Es la primera temporada de esta serie romántica coreana sobre una bibliotecaria que vive una intensa relación amorosa con un farmacéutico. Desde el 22 de mayo.

She's Gotta Have It

Segunda temporada de esta comedia que gira en torno al empoderamiento femenino. La protagonista es una artista de espíritu libre (DeWanda Wise) que trata de hacerse camino en un medio hostil, cargado de egos y complicaciones. El creador de la serie fue Spike Lee, quien dirigió todos los episodios y también la produjo. Desde el 24 de mayo.

What/If

En este thriller una pareja está agobiada por las deudas y necesita dinero urgente. En ese momento aparece una misteriosa mujer con una propuesta inmoral a cambio de una gran cantidad de efectivo. Es la vuelta de Renée Zellweger y también actúan Jane Levy y Blake Jenner. La primera temporada disponible desde el 24 de mayo.

Así nos ven

​Primera temporada de cuatro episodios que ​relata el caso de cinco adolescentes de Harlem, conocidos como los Cinco de Central Park, a quienes condenaron por una violación que no cometieron.

PELÍCULAS



Rim of the World

Filme de ciencia ficción de Joseph McGinty Nichol, director deThe Babysitter y de Los ángeles de Charlie. Rim... transcurre en una invasión extraterrestre que sorprende a cuatro adolescentes atrapados en un campamento de verano. Serán ellos los que intenten salvar al mundo. Desde el 1 de mayo.

A pesar de todo

Luego del fallecimiento de su madre, cuatro hermanas descubren un secreto familiar que las obliga a embarcarse en la búsqueda de la verdad sobre sus orígenes. Esta producción española con Blanca Suárez, Amaia Salamanca, Macarena García y Belén Cuesta debutará el 3 de mayo.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

La película recorre los sangrientos crímenes del secuestrador, violador y asesino en serie Ted Bundy desde la perspectiva de Liz, su novia, quien durante muchos años estuvo totalmente ciega ante los crímenes de su pareja. Zac Efron encarna a Ted Bundy, y Lily Collins da vida a Elizabeth Kloepfer, la pareja del criminal. Desde el 3 de mayo.

Entre vino y vinagre

Cuando un grupo de amigas de toda la vida pasa un fin de semana en la ciudad californiana de Napa, para celebrar los 50 años de una de ellas, las tensiones del pasado se desbordan y generan todo tipo de miserias. Con Amy Poehler, Maya Rudolph y Ana Gasteyer. Desde el 10 de mayo.

The Perfection

Charlotte (Allison Williams), una violonchelista prodigiosa y atormentada, busca a Elizabeth (Logan Browning), la nueva alumna estrella de su antigua escuela, pero el encuentro tendrá consecuencias siniestras. Esta película de terror y humor negro estará disponible desde el 24 de mayo.

DOCUMENTALES



A la conquista del Congreso

Una mirada a las elecciones de mitad de período de 2018 que redefinieron el eje del poder en Estados Unidos. El documental reúne diferentes testimonios e historias de mujeres. Entre otras, la de Alexandria Ocasio-Cortez, nativa del Bronx, que se vio obligada a trabajar dos turnos en un restaurante para evitar el desalojo de su familia. A la conquista..., dirigido por Rachel Lears, fue premiado en las categorías Premio del Público a Mejor Documental Estadounidense y largometraje favorito en la edición 2019 del Festival de Cine de Sundance. Desde el 1° de mayo.

A Tale of Two Kitchens

Este documental explora el modo en que un restaurante puede servir como un lugar de dignidad y cambiar vidas. El filme sigue dos restaurantes en dos países distintos, ambos a cargo de la chef y empresaria Gabriela Cámara. Uno en la Ciudad de México, donde los comensales son atendidos en un clima muy familiar. El otro, en San Francisco, Estados Unidos, con un plantel de mozos de diferentes orígenes y culturas, incluidos ex adictos y delincuentes. Desde el 22 de mayo.

(Fuente: Clarín)