Echaron a una empleada municipal que brindaba shows eróticos

Dos versiones, cuatro videos y un despido. En las últimas horas, Sonia Pellizzari (26), hasta el 1° de mayo empleada de la Municipalidad de La Plata, denunció que fue despedida tras la difusión y viralización de un video sexual que la tiene como protagonista.

La joven oriunda de La Plata explicó a Infobae: "Me llegó una carta documento a mi domicilio diciéndome que el miércoles no me presente a trabajar. Que estaba despedida, aunque no me explicaron las razones. Yo trabajaba los sábados, domingos y feriados para la municipalidad. Pero en la notificación no especificaron por qué".

Pellizzari, empleada en la municipalidad platense desde mediados de 2011, comenzó a trabajar en 2017 en una plataforma de servicios webcam, en donde comercializa desnudos, escenas de sexo y shows privados a los usuarios de la plataforma en la cual está registrada.

"Primero se difundió un video en el que estoy con una amiga en lolas. Estamos desnudas y sólo dura algunos segundos. Después aparecieron los demás", indicó Pellizzari, quien en las redes sociales se hace llamar "sweetmia".

Los otros tres videos a los que hace referencia también la tienen como protagonista y contienen escenas explícitas: sexo oral, un trío y otra escena de sexo en la cual se ve su rostro en cámara.

"No me molesta que me vean haciendo eso ni que se hayan viralizado los videos. Mi familia sabe lo que hago desde el primer momento. Mis compañeros de trabajo también. Nunca lo escondí. En la municipalidad siempre supieron que hacía videos eróticos en vivo por internet. Les molestó que se viralizara el primer video", agregó.

Desde el municipio explicaron que el despido se debió a que "la misma se encontraba desde hacía meses cometiendo reiteradas faltas injustificadas, incumpliendo así en sus obligaciones laborales. Pellizzari era franquera (trabajaba sábado, domingos y feriados) por lo cual cuando faltaba todo el fin de semana era como si faltara toda la semana".

También sostuvieron: "Los franqueros que faltan provocan serios inconvenientes operativos en el área, porque la dotación es limitada. La baja fue decisión de la Dirección de Personal que todos los meses controla las inasistencias".

Pellizzari negó esta acusación y manifestó que "el registro que difundieron, en donde me atribuyen 19 faltas, es mentira. Trabajé ocho años en la municipalidad. ¿Cómo podría haber trabajado tanto tiempo ahí si faltaba todo lo que ellos dicen?".

La ex agente de Control Urbano cumplía sus tareas en las oficinas. "Hacía trabajos administrativos", contó Pellizzari, quien vive sola y estudia Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. "Con lo que ganaba en la 'muni' no me alcanzaba. Por eso hacía los videos. No quiero decir cuánto gano, pero es mucho. Y me sirve para pagar el alquiler y todas mis cosas".

La joven platense denunció que el despido es fruto de un hecho de discriminación por su trabajo paralelo. "Recibo cientos de ofrecimientos por redes sociales para prostituirme. Yo no hago eso. Realizo shows eróticos y si tengo sexo lo hago con personas registradas en la plataforma, quienes firmaron el mismo consentimiento que yo para ser filmadas y exhibidas".

Fueron los propios compañeros de trabajo quienes le indicaron a Pellizzari que fue despedida por la viralización del video. "Es un video de mi vida privada. Repito: todos sabían lo que yo hacía y nunca tuvieron problema en ello. También me dijeron que podían reincorporarme, estoy esperando esa decisión", completó.

"Ellos consideran que el laburo extra, lo que hago en mi vida privada, afecta la imagen de la municipalidad. Ahora que me dieron de baja tendré que dedicarle más tiempo a la webcam. No me queda otra", concluyó Pellizzari.

Fuente: Infobae