Rubén González inauguró nueva sede en 23 de Agosto

El candidato a concejal en primer término por la lista oficial del Frente Justicialista, Rubén González, inauguró una nueva sede en Palpalá sobre avenida Hipólito Yrigoyen esquina Carriego.

"Rubén Eduardo Rivarola es un hombre joven, de trabajo y sabe las necesidades que están pasando los vecinos de Palpalá", resaltaron.

González agradeció a los vecinos que se acercaron y resaltó la presencia de las madres de la copa de leche de 23 de Agosto en la apertura de la nueva sede, "ellas confían en este proyecto", indicó.

Sobre el diálogo que mantuvo con los vecinos dijo que "escuchamos el mismo diagnóstico que en cualquier lugar de la ciudad. La situación en Palpalá está muy mal, requiere acciones concretas y directas para poder transformar esta realidad", dijo y siguió, "hemos venido a plantearles nuestras propuestas y a invitarlos a que nos acompañen este 9 de junio en las urnas porque creemos que Palpalá puede estar mejor".

El candidato a concejal en primer término planteó su iniciativa, al llegar al Concejo Deliberante, de "trabajar sin vacaciones". Detalló que "suele suceder que el Concejo termina sus sesiones a finales de noviembre y a veces no vuelve hasta abril del año siguiente. Nosotros estamos dispuestos a que eso no suceda, aunque no hayan sesiones vamos a invitar a todos los concejales, por supuesto predicando con el ejemplo primero, a que trabajen todos los días. Porque nosotros creemos que esta realidad de la ciudad sólo se transforma trabajando. Las soluciones de la gente no permiten que se dilaten más tiempo", expresó y acotó que "es necesario llevar hombres y mujeres concretos a la Intendencia y a la Municipalidad, que tengan la capacidad de que con propuestas claras transformen esta terrible realidad".

Consultado sobre el presupuesto participativo indicó estar de acuerdo, "es una de nuestras propuestas. Creemos que los vecinos deben participar y son ellos los que deben determinar cuál es la prioridad en la realización de obras de cada barrio. Hay que recurrir a los vecinos que son los que conocen sobre manera esas necesidades para que ellos nos indiquen cuál de ellas tiene mayor prioridad".

NUEVA SEDE/ EN LA INAUGURACIÓN GONZÁLEZ DIO A CONOCER SUS PROPUESTAS.

Mientras que Alfredo Yurquina, candidato a concejal en segundo término, se refirió a la falta de trabajo en la ciudad y también a los obstáculos que atraviesan los comerciantes de Palpalá con respecto a los elevados impuestos que son obligados a pagar, "propongo que desde el Concejo Deliberante trabajemos en una ordenanza que exija a las empresas que se instalen que contraten a personas de la ciudad. De esta manera el trabajo queda en Palpalá", expresó.

Por su parte María Gutiérrez, candidata a concejal en tercer término, se refirió a Rubén Eduardo Rivarola, actual concejal y candidato a intendente, y a sus compañeros de la lista 505, "Rubén Eduardo Rivarola es un hombre joven, es un hombre de trabajo, y sabe las necesidades que están pasando los vecinos de Palpalá, porque él camina, la gente lo puede encontrar también en el Concejo Deliberante o en la Casa Peronista y dialoga con todos. Al igual que Rubén González, es un abogado que vive en la ciudad. Todos nosotros somos de acá y ustedes nos van a ver transitar todos los días", indicó.