"El desafío propuesto es popularizar el tenis en la provincia de Jujuy"

-¿Qué es Unidos por el Tenis?

-Es una fundación que se creó para desarrollar este deporte en diferentes partes de la capital como en el interior. Y la idea es que todos los chicos puedan practicarlo de manera gratuita y familializarse con la disciplina, hacer actividad física y compartir con nuevos amigos. Ese es el proyecto y el sábado arrancamos en el extremo norte del parque San Martín. Más adelante vamos a ir a los barrios.

-Precisamente la directora de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador, Cristina Conde, declaró que para el año quiere que el proyecto sea abarcativo para todos los barrios.

-Sería espectacular y aprovecho la ocasión para agradecer a la Dirección de Deportes por el apoyo brindado. Ahora vamos a ver cómo lo podemos llevar a cabo. Los chicos que tienen los medios para pagar una escuela de tenis cuentan con los clubes para tal fin. Nosotros queremos que estos centros sean gratuitos y que todos los nenes y nenas tengan igualdad de condiciones.

MANO A MANO / EL EXJUGADOR PROFESIONAL Y TAMBIÉN COACH HABLÓ CON EL TRIBUNO.

-¿Por qué surgió la idea?

-Por la pasión que tengo por este deporte y para retribuirle al tenis todo lo que me dio como jugador y entrenador. Ver disfrutar a los chicos es hermoso. Para jugar no hace falta una cancha. Por ejemplo, en el playón del polideportivo lo hicimos. No hace falta grandes espacios. Si no hay raqueta, están las paletas y si no hay red, si pone una piola con dos banquitos. Jugamos, nos divertimos y hacemos muchos amigos.

-Y el gran desafío es sacar de la cabeza que se trata de un deporte elitista...

-Tiene esa imagen, pero nosotros lo queremos popularizar. Y se puede llevar a cabo. No hay ningún tipo de impedimento, simplemente necesitamos el esfuerzo de todos. De las instituciones, de empresas sensibles a este tipo de iniciativa como el diario El Tribuno de Jujuy que nos apoyó siempre. Vamos a ir creciendo de a poco, empezaremos por un barrio, luego tres, después seis y así. El objetivo es estar en diez barrios al menos hasta el año que viene.

-También está el hecho de no bajar los brazos si la respuesta no es inmediata.

-Es así. La idea es que hagamos tenis en un playón de un barrio, teniendo actividad durante dos trimestres, y también concretar encuentros interbarriales para que jueguen entre ellos, por ejemplo en la época de vacaciones. Estos centros no sólo estarán en capital, sino también en el interior de la provincia. El 1 de junio vamos a ir a Humahuaca.

-Potenciar el semillero es dar un paso importante hacia del futuro de la actividad.

-Brindarles a los chicos la posibilidad de jugar, que tengan la chance de desarrollarse en este deporte. Después nuestro anhelo es que si surge al chiquito con condiciones, detectamos su potencial y a través de la Fundación buscaremos los medios para que se sume a una escuela de tenis dedicada a la formación de un jugador. Lo nuestro es mucho más recreativo, pero si aparece alguno tenemos que ver cómo lo vamos a ayudar o becar.

FELICES / LOS CHICOS EN EL INICIO DEL PROGRAMA “JUJUY JUEGA TENIS” EN EL PARQUE.

-También se observa buena "materia prima" en Jujuy.

-Por supuesto. Chicos con habilidades deportivas y talentos hay en todas partes. Simplemente debemos detectarlos y darles la posibilidad de poder expresarse. Y está en nosotros poder ayudarlos.

-Además, se trata de un deporte costoso económicamente.

-Cuando uno entra en un espacio competitivo tiene cierto costo. Entonces debemos estudiar para que el chico con condiciones pueda avanzar. El esfuerzo tiene que ser de todos, la Fundación Unidos por el Tenis, la Asociación Jujeña de Tenis y demás actores de la sociedad.

-En los países desarrollados se apuesta al deporte en general, apoyando la formación, sin tener que recurrir a las billeteras de los padres.

-En Francia, España o Sudáfrica, donde pude realizar ciertas actividades con el tenis, observé que existe un apoyo federal muy grande. Pero también tienen medios que facilitan el desarrollo. Por ejemplo, Francia cuenta con Roland Garros que genera recursos para poder focalizarse en acciones de desarrollo.

-¿Los padres podrán encontrar en esta propuesta un espacio diferente para sus hijos?

-El deporte transmite valores formativos, de mejora, de optimismo, de superación y de compartir. Es clave que el chico inicie la actividad y después solo continuará su rumbo. Los padres tienen que acompañar para que no estén horas frente a la televisión o videojuegos. El rol de los padres es fundamental siempre.

Por adopción

Marcelo Wowk nació en Villa Ballester, Buenos Aires, pero Jujuy lo adoptó. Empezó a jugar al tenis a los 9 años y de a poco se transformó en parte de su vida. Tuvo entrenadores que lo acompañaron y sus padres, obviamente, también. Fue jugador profesional durante una década, después siguió ligado al deporte como coach, trabajó en la Federación Francesa y fue director deportivo de un club. Conoció a su esposa en Europa, nacieron sus hijas y decidieron volver a la tierra natal de ella. “Quiero aportar mi experiencia para los chicos”, sostuvo.

En la Fundación, relató, cuenta con tres profesores, “Vicky” Marín, Natalia Iriarte y Lucas Serrano. Mientras que los dirigentes son Fernando Alvarado, Rolando Fórbice y Matías Zambach.