Crimen del docente:detuvieron a un joven

En las últimas horas en la capital jujeña fue detenido un hombre que estaría implicado en el crimen del docente Sergio Llanes en Salta.

El detenido habría estado con la víctima la noche del viernes y madrugada del sábado junto a otras personas que son buscadas.

Con esta detención, se puede comenzar a esclarecer la muerte del jujeño que trabajaba y residía en Salta.

El crimen del maestro especial Sergio Orlando Llanes, ocurrido durante la madrugada del sábado 11, está a punto de ser esclarecido, con la detención de uno de los sospechosos del brutal homicidio, que se cometió en ocasión de robo tras un raid de alcohol y diversión que habría comenzado en un local de avenida San Martín en la capital salteña, continuó en un boliche de la zona de la terminal para terminar en el domicilio del docente, donde fue ultimado con métodos de tortura.

Un joven de 20 años fue detenido por personal de la División Homicidios de Salta en Jujuy, adonde se habría escapado tras consumar el crimen, junto a otras dos personas.

La Fiscalía de Graves Atentados, a cargo de Pablo Paz, informó que el sujeto será imputado en las próximas horas, tras la realización de las medidas de identificación plena y el reconocimiento médico protocolar.

El informe

La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas aseguró a través de la web que en el marco de la investigación que lleva adelante por el homicidio del docente jujeño Sergio Orlando Llanes se produjo la detención de un joven de 20 años en nuestra provincia, y que habiendo realizado los trámites pertinentes fue trasladado a la ciudad de Salta y será imputado en las próximas horas.

La identificación prima facie de esta persona se logró a partir de las tareas investigativas de personal de la División Homicidios de la Policía. Se supo que los investigadores irrumpieron en varios lugares donde solía frecuentar el sospechoso, y en ninguno de los sitios pudo ser hallado.

Tras algunos datos obtenidos en la investigación sobre sus movimientos, lograron dar con el paradero del sujeto.

La fiscalía dispuso que una comisión de investigadores lo localizasen y luego de los trámites legales se produjo su detención.

El supuesto criminal fue inmediatamente trasladado hacia la capital salteña, donde espera su imputación bajo los cargos de homicidio criminis causa, es decir que el resultado muerte se produjo para ocultar otro delito, es decir el robo de los bienes del malogrado docente.

La calificación legal provisional del hecho es de por sí grave y prevé el máximo de la condena del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, esto es porque la hipótesis que maneja la fiscalía es que se provocó la muerte de Llanes mediante asfixia mecánica por estrangulamiento con la clara intención de sustraerle sus pertenencias.

Un delito atroz y complejo

La carátula provisoria del delito que se le imputa al joven de 20 años es realmente grave.

Durante muchos años la figura de este delito sufrió varias modificaciones.

Es una figura del antiguo latrocinio homicidio cometido con el fin de lucro, que comprendía la vinculación entre el homicidio y el hurto.

Se componía de dos extremos, el lucro como fin y la muerte como medio. El título de latrocinio corresponde al orden de los homicidios debido a la prevalencia justamente del medio sobre el fin, y el hurto lo califica no en cuanto a su materialidad sino en cuanto intervino como fin que determinó la muerte, porque la razón de la calificación no reside en la violación de varios derechos de la vida y la propiedad, sino en la mayor difusión de la alarma; porque frente a quien mata con el fin de robar no hay ya vida que pueda considerarse segura; no es una más en las fuerzas físicas, sino que es una más en las fuerzas morales.