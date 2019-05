Síntomas subestimados en estas dolencias

Para la cardióloga de la Sociedad Jujeña de Cardiología Guillermina Eleit en mujeres los síntomas de enfermedades cardiovasculares son subestimados tanto en los sectores de salud público y privado.

"Las mujeres nos morimos exactamente igual que los hombres de enfermedades cardiovasculares, era como un tabú que estábamos cardioprotegidas", explicó.

Incluso estaba tan subestimada la enfermedad cardiovascular en la mujer que sigue pensando que van a morir por cualquier otra causa.

"Tanto en el sistema público como en el privado está subestimada la enfermedad cardíaca en la mujer", precisó la médica y sostuvo que a veces se envía a la paciente con un tranquilizante y no se hace electrocardiograma.

Por eso explicó que no hay otra forma de disminuir esta mortalidad en las mujeres que trabajando en prevención de los llamados factores de riesgo cardiovasculares. Entre ellos están los factores modificables y los no modificables, los primeros que no se pueden cambiar son nuestra herencia, sexo o edad, pero sí modificar el peso, alimentación, presión arterial, colesterol y consumo de tabaco.

GUILLERMINA ELEIT, DE LA SAC

Entonces recomendó hacer actividad física diaria por lo menos media hora, tener una alimentación rica en frutas y verduras, no fumar, conocer cómo está nuestra azúcar, saber si somos o no diabéticos, hacer un chequeo una vez al año para saber eso, cómo está el azúcar, nuestra cintura, el colesterol y la presión.

"Jujuy tiene los mismos datos epidemiológicos a nivel país que a nivel mundial. Es la principal causa de muerte, y esto viene en ascenso, esto viene creciendo exponencialmente, es la verdadera epidemia a nivel mundial", explicó.

Es que aseguró que debido a que las enfermedades cardiovasculares son silenciosas, cuando hay síntomas es tarde porque hay 180 de presión, hubo un ACV o un infarto.

"Los países en desarrollo y las provincias subdesarrolladas tienen mayor cantidad de esta problemática. Más pobreza, menos nivel cultural, más desocupación, hace que la gente se muera más, y se muere más por enfermedades cardiovasculares", precisó.

Otros síntomas en mujeres

Explicó que la mujer cuando se infarta tiene síntomas diferentes a los del hombre, y que es atípico.

La profesional explicó además que a diferencia de los hombres, no sienten dolor retro external opresivo, como una patada, sino que sienten un dolor en muñecas, en brazos, molestia en la mandíbula, cuello, se pueden marear, tener síncopes y con ello pueden estar infartando. Por ello, recomendó también a las mujeres hacerse chequeos porque se puede hacer diagnóstico precoz y tomar medidas a tiempo para evitar problemas graves.

Factores culturales que inciden

La doctora jujeña de la Sociedad Jujeña de Cardiología Guillermina Eleit se refirió también a otros factores que inciden en el Norte de nuestro país, respecto a las enfermedades cardiovasculares.

Al precisar en torno a los factores culturales, explicó que en los últimos años en las encuestas nacionales de factores de riesgo se vio que "7 de cada 10 jujeños tienen algún grado de sobrepeso por ejemplo; y de ellos la mitad tiene obesidad".

Sostuvo que también se vio que culturalmente hay aún muchos ambientes donde las personas son fumadoras pasivas, donde no se respetan los lugares públicos en que está prohibido fumar.

Además, incide en que muchos jujeños consumen bicarbonato de sodio al momento de coquear; y también se agrega sal a las comidas. Explicó que en las charlas dictadas le cuentan la relación con la endocrinología, también respecto a prácticas de relajación porque supone un abordaje múltiple.