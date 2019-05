Un comedor precisa ayuda de manera urgente

El comedor "Virgen de Río Blanco" posee más de 20 años de existencia y su función principal siempre fue brindar alimentos y contención a niños, jóvenes y adultos del barrio Cuyaya y zonas aledañas, siendo un sustento clave para estas familias que viven en situación de pobreza.

Actualmente la institución se encuentra atravesando un momento crítico ya que cada vez son más las familias que asisten a él.

Se puede colaborar con donaciones de mercadería, como alimentos no perecederos, pero lo que necesitan de forma urgente es carne que es lo que más les cuesta comprar.

Además, les deben tres meses del programa nacional "Comer en casa" que los abastece de alimentos. Por esa escasez y por la demanda de personas que van en busca de comida continuamente hacen un llamado a la solidaridad de los jujeños para afrontar esta crisis.

La institución funciona en el CDI "Virgen de Río Blanco". El mal momento que golpea la economía del país impacta más en lugares como estos, donde se ve la pobreza en su máxima crudeza.

EN FUNCIONAMIENTO / INTEGRANTES DEL COMEDOR SIRVEN LA COMIDA.

La institución que pertenece al Obispado sólo recibe recursos de ese programa y de personas que brindan su aporte. Además del potente impulso de las voluntarias que en su mayoría son mamás de niños que asisten allí.

Este grupo de madres está encabezado por Norma Ríos, que hace 13 años dirige el comedor que brinda comida para 150 personas aproximadamente. "Antes llegaban solamente niños pero ahora se sumaron abuelos, madres embarazadas o jóvenes con adicciones. Pero llegó un momento que no teníamos nada para cocinar y los vecinos nos ayudaron. También gente de una catequesis que funciona en el lugar", mencionó Ríos, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido comentó que "de lo que percibimos mensualmente del programa ‘Comer en casa’ cobramos el mes de enero recién hace dos semanas. Encima el pago no está nada actualizado y por los retrasos tenemos que pedir fiado, entonces cuando nos pagan debemos devolver eso y quedamos sin un peso". "Como sea, nos tenemos que dar vuelta para cocinar todos los días porque los chicos llegan con sus tapers y es muy doloroso decirles que no pudimos cocinar. Entonces tratamos de pedir ayuda y como sea cocinamos algo como un guiso o fideos con salsa. Algo de fácil elaboración y que no requiera de tantos ingredientes", sostuvo.

Ríos continuó diciendo que "cada vez llega más gente al comedor", pero que "no puedo recibir más" y agregó que "tengo que mantener a los que tengo porque si sigo sumando la cantidad no voy a poder alimentar bien a los que ya tengo".

Hasta el mes de febrero el Ministerio de Desarrollo Humano les brindaba una colaboración de mercadería mensual pero eso se cortó. "Desde ahí que no nos colaboran", contó Norma Ríos.

Al respecto aseguró que "la verdad que es caótico lo que ocurre hoy en día con los pobres, yo vengo hace muchos años y nunca hubo tanta gente que necesite comida. Hoy en día vienen de todos lados a pedirnos ayuda, es muy fuerte lo que está pasando. Lamentablemente a veces no llegamos para darle a la mamá".

Para colaborar con la institución, los interesados pueden dirigirse a calle Olavarría 536, el comedor funciona dentro del CDI "Virgen de Río Blanco" o comunicándose al teléfono: 388-154344440.