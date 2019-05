Un gesto solidario por los niños de la Puna

Gustavo Pato nos habló del proyecto "Por los niños de la Puna". "Es un proyecto personal que nació cuando vine, por primera vez, a conocer el Norte como mochilero, ya de grande, en 1996, y seguí viniendo fascinado. Así nació el contacto con comunidades originarias de la Puna".

Recordó que "estuve conviviendo en la comunidad de Sauzalito, ruta 11, me maravilló y quise retribuir de alguna manera lo tanto que me dieron. Así empecé haciendo hincapié en la educación porque considero que un niño, sea de donde sea, sin educación no tiene chance de nada. Y que a veces, con un pequeño aporte, tiene una posibilidad en la vida". Dijo que "durante once años lo movía en la ciudad de Buenos Aires, juntábamos dinero con shows que hacían músicos jujeños como Carlitos Cabrera, el Chato Cruz, Darío del Viento, una vez en el teatro Ateneo hizo el cierre Bruno Arias, y varios más. Hacía eventos, rifas, y con lo recaudado comprábamos útiles y pagábamos transporte, y así fue creciendo, visitando diez, doce escuelas una cada año". Con los años, después de ser profesor de Educación Física, se jubiló y se vino "a vivir a Tilcara y voy más seguido llevando útiles escolares, artículos de higiene personal y juguetes. La última entrega fue en abril, en Potrero de la Puna, donde el director es Rolando Mirabal, a quien conozco desde que empecé, cuando él dirigía la escuela de Pueblo Viejo. Para mí es un ejemplo de esos docentes argentinos que hacen patria".

Durante sus últimos años en Buenos Aires, Gustavo Pato fue encargado de edificio "cerca del Obelisco", dijo. "Mi sueño era jubilarme y salir de la ciudad, así que me vine a Maimará. Ahora tengo un viaje programado para el 10 y 11 de junio, porque la escuela de Potrero de Puna cumple 100 años, y soy uno de los invitados. Tengo algunas donaciones que me quedaron, que llevo como regalo para los chicos".

Contó que "solía venir en abril, cuando tenía vacaciones y los chicos ya comenzaban el ciclo lectivo y necesitaban los útiles. Ahora que estoy más cerca lo hago más seguido. Este año me trajeron donaciones dos chicos que son miembros de la Cruz Roja Argentina, y que siguen juntando cosas para seguir con este proyecto. Todo arrancó con la familia pero fue creciendo, porque los argentinos somos muy solidarios".