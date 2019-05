Más que nunca... el arte de lo posible...

Imposible hablar de otra cosa. El súper secreto que hervía en las entrañas del planeta K desde el miércoles por la noche, explotó el sábado por la mañana. Primero fue un twiteo nervioso, modesto. Minutos después, la voz de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -muy bien guionada, estudiada y medida- fatigaba los celulares, emisoras de radio y canales de televisión. El nuevo mapa de la política nacional está siendo desmenuzado prolijamente por cuanto analista desfila por los medios. Desde Jujuy, tan lejos, tratamos de mirar lo más desapasionadamente posible tanto los cambios reales como el enmascaramiento de la realidad que se viene.

Cristina -maestra del suspenso y la contundencia- volvió a dar una clase magistral. Conmocionó y descolocó a propios y extraños con una sorpresa: la fuerte movida fue presentar una fórmula con precandidatos a las Paso, Alberto Fernández presidente, Cristina Elisabet Fernández vicepresidente; creció su capacidad de retener y exhibir su condición de número uno en la realidad, aunque se asigne el número dos en la formalidad. Y además, le remarcó en la cara a todo el mundo político nacional, que en su mundo es ella la jefa y dueña del poder y siempre será así, aun cuando su compañero de fórmula no sea un hombre sumiso ni de dejarse llevar fácilmente. La prueba al canto es irrebatible: mientras todos especulaban, presionaban y se ilusionaban, CEFK se convirtió en la única y gran electora de una fórmula presidencial que ahora todos aquellos deberán acatar, o sobre la que deberán debatir, acordar o enfrentar. Pero en la mesa redonda de los diálogos y acuerdos que se vienen, la cabecera real estará donde esté la silla de CEFK, no la de AF. La habilidosa política hizo como que se bajó, y no se bajó nada. Porque la política es el arte de lo posible...

gerardo morales 1.jpg" />

En Jujuy, hubo reacciones inmediatas. El Partido Justicialista, por expresiones de su presidente, el diputado Rubén Armando Rivarola, celebró el anuncio. El PJ oficial jujeño confía en que todo el arco kirchnerista recibirá de muy buen grado la decisión de la jefa: que aquellos que adhieren fervorosamente, trabajen para instalar el libreto de una nueva Cristina reflexiva, generosa, capaz del renunciamiento en aras de la unidad; y que aquellos que nunca quisieron a Alberto Fernández, ejerciten el odioso oficio de tragarse el amargo sapo (como lo hicieron disciplinadamente con Carlos Zannini en la fórmula presidencial con Daniel Scioli y con Aníbal Fernández en la candidatura a gobernador de Buenos Aires) y salgan a pregonar el nuevo tiempo. También los peronistas de Jujuy comenzaron a mirar de reojo la reacción del arco del peronismo de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, Sergio Tomás Massa (a quien los K lo quieren candidato en la provincia de Buenos Aires), Miguel Ángel Pichetto, Juan Schiaretti, Sergio Uñac, Roberto Lavagna, sólo por citar a los más poderosos. Sueñan que acepten sumarse a las fervientes adhesiones que igual que el PJ de Jujuy, ya expresaron los gobernadores Rossana Bertone (Tierra del Fuego), Domingo Peppo (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Lucía Corpacci (Catamarca), y obviamente, Alicia Kirchner (Santa Cruz). Sin embargo, hay que esperar posibles posiciones irreductibles: "No opinamos sobre decisiones de otras fuerzas políticas" dijo con dureza notable, todavía ciñendo los laureles de su victoria (que tuvo mucho que ver con la decisión de CEFK), el cordobés Schiaretti, separando los tantos de manera lapidaria sobre la carpeta donde se juega el implacable truco preelectoral. Individualmente, en Jujuy, habrá que esperar pronunciamientos del exgobernador Eduardo Fellner, quien trabaja con bajo perfil, alineado con el gobernador salteño Urtubey, y de los sobrevivientes del massismo, Carlos Daniel y Alejandro Snopek, Marcelo Nasif y Sebastián Echavarri, ya que muchos señalan hoy al tigrense como uno de los más cercanos a meterse en las Paso que propone CEFK. Todo es posible... en el arte de la política.

En Jujuy habrá otros pronunciamientos. El Frente Unidad Ciudadana, de Paula Álvarez Carreras/Néstor Martearena, posiblemente quedará alineado automáticamente; el Frente de Ale jandra Cejas/Rafael Vargas ya hizo lo propio, y hasta el Frente Juntos por Jujuy de Guillermo Snopek/Fernanda Colque estará estudiando su toma de posición. Si estas formaciones repitiesen la alineación a nivel nacional como el Frente Justicialista de Julio Ferreyra/Adrián Mendieta, no sería loco imaginar hasta reacomodamientos inesperados para las inminentes elecciones provinciales del 9J que mejoren notablemente la performance opositora. El llamado de la expresidente puede provocar movimientos de última hora en muchos lugares del interior, que hasta ahora, no pudieron zanjar las diferencias domésticas, en muchos casos por nimiedades y fruslerías de tipo individual, sin grandeza y sin visión política. Algunos en Jujuy ya imaginan -a pesar de que los tiempos aprietan- que los peronistas que van "por afuera" deberían analizar si volver debajo del paraguas del Partido Justicialista. La opción es clara: priorizar en las figuras de Mauricio Macri y Gerardo Morales a los adversarios nacional y provincial, o darle más valor a los enconos del barrio. ¿Por qué no imaginarlo... si la política es el arte de lo posible?

GERARDO MORALES / ¿SOSTENER A MACRI HOY MÁS QUE NUNCA?

A la vereda radical de Jujuy también la sacudió el terremoto. No sólo porque hay peronistas de Massa y Lavagna en las filas de Cambia Jujuy, a los que se les hará más difícil mantener un huevo en cada canasta hasta agosto y octubre. Los alivia saber que en pocos días se sacarán de encima la elección provincial y después, con el primer chico del truco ya jugado, podrán pensar con tiempo en los pasos siguientes. La UCR local también mira atentamente los sucesos. El GM insiste con "abrir Cambiemos" de manera exageradamente generosa, volvió a decir hace horas que el mejor candidato de Cambiemos es Macri, casi rompiendo la unidad monolítica de pensamiento que expresaba con Alfredo Cornejo, que insiste en bajar a Macri. Precisamente, de cara a la cercana -y temida- convención nacional radical, durante el finde volvieron a resonar fuertes las voces con un argumento simple: "Si se bajó Cristina, que se baje Macri y elijamos una fórmula más competitiva". CEFK se bajó, sí, pero "de mentirita", una jugada parecida sería imposible para el presidente de la Nación. Pero cada día son más los radicales que pretenden ir a las Paso de Cambiemos con fórmula propia. Lo dijo en Jujuy Alberto Bernis, cuyo radicalismo no se puede negar, y algunos intendentes fuertes como Julio Bravo de San Pedro que tienen opinión personal sobre el futuro de la alianza gobernante.

La opción doble se instala fuerte. Hoy es Macri vs. Fernández. Si los terceros en discordia de Alternativa Federal resisten las tentaciones y las ofertas que les lloverán, y no se suman al "proyecto CEFK" (que hoy es kirchnerismo puro más Alberto Fernández) se podrían convertir en el empujoncito que asegure la continuidad de Cambiemos. Jujuy, como parte de una nación turbada y con sus propios condimentos atraviesa sacudidas parecidas. Pero todo, por ahora, es un tembladeral, que sólo quedará despejado en Jujuy, el 9J y en el país, vaya uno a saber cuándo. Porque la política... se demostró una vez más, que es el arte de lo posible...