Roberto Lavagna confirmó su candidatura a presidente

“Voy a ser candidato”, lanzó el exministro durante una entrevista con el portal Infobae. Con el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández que conmovió a la escena política el último fin de semana, el propio Lavagna precisó: “Soy candidato a Presidente, después veremos detalles”.

De cara a lo que se viene, el exministro de Néstor Kirchner anticipó que “voy a llevar la propuesta del consenso”. En ese sentido, planteó que “lo primero que tenemos que resolver es si algún integrante de Alternativa Federal se va a querer ir con Cristina o con el Gobierno".

Lavagna retomó las definiciones del reelecto gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y aseguró que “buscamos mantenernos al margen de los dos lados de la grieta, para que no nos lleven para un lado ni para el otro”.

Por lo pronto, el mandatario cordobés aseguró que Alternativa Federal competirá en las elecciones con candidato propio y descartó hacerlo junto al kirchnerismo. "No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo. No vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos", sostuvo Schiaretti.