Cómo será el juicio a Cristina Kirchner que comienza mañana

Trece acusados, 160 testigos, las pruebas que faltan y la posibilidad de que la Corte declare la nulidad del proceso, entre las claves para entender el juicio que comienza este martes.

En plena campaña electoral, con recursos pendientes de análisis y pruebas clave que faltan sobre los que la Corte Suprema de Justicia debe resolver, comenzará este martes a las 12 el primer juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Se especulaba en un comienzo que la acompañaría, entre otros, el precandidato a presidente Alberto Fernández, sin embargo como es uno de los testigos del juicio, no podrá hacerlo, ya que los testigos tienen prohibido presenciar el debate.

Las audiencias tendrán lugar en la denominada Sala Amia, la más grande de los tribunales de Comodoro Py.

Entre los acusados, 13 en total, estará Cristina Kirchner, a quien se la ubicaría en primera fila, y tras ella estarán el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el empresario Lázaro Báez; el arrepentido ex secretario de Obras Públicas José López; el primo del ex Presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; el ex titular de Vialidad Nelson Periotti y el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, entre otros.

De Vido, Báez y López están presos por otras causas, mientras que Carlos Kirchner está detenido por el expediente que motiva el juicio que comienza este martes.

Todos deberán estar presentes en la primera audiencia y en las indagatorias. Luego pueden no asistir, hasta la etapa de los alegatos.

En Comodoro Py ya comenzaron a delinearse los preparativos del operativo de seguridad dada la envergadura del debate y de los acusados. Se pidió un refuerzo de unos 70 efectivos de la Policia Federal. Las medidas serán estrictas dentro de la sala, y también se controlará exhaustivamente el ingreso al edificio. Fuera del edificio estarán Prefectura y Gendarmería.

La acusación

El primer día del juicio se leerán los cargos y el requerimiento de elevación a juicio. El caso lo llevaron adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. La imputación de la fiscalía es la "existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner, y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles, definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años destinada a cometer múltiples delitos, para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos".

Así se atribuyó a los imputados que para lograr la sustracción de los fondos "entre otros planes delictivos, escogieron la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del tesoro nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Baez a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad; seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción".

Luego de la extensa lectura del requerimiento de elevación a juicio, que podría demandar algunas jornadas -si es que deciden leer todo- se llamará a declarar a los imputados.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2

Los magistrados a cargo del debate son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En marzo falleció el juez Jorge Tassara, que iba a integrar el tribunal. El juicio iba a comenzar el 26 de febrero, pero la afección cardíaca del magistrado obligó a postergarlo.

Cuándo serán las audiencias

En principio se realizará una audiencia semanal que será los días lunes, aunque se evaluará la posibilidad de sumar algún día más para acelerar el juicio en el que hay más de una docena de imputados con sus defensas, el fiscal Diego Luciani, y las querellas Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

Los testigos del juicio

El Tribunal Oral accedió a que declaren 160 testigos, muchos se desempeñaron en la Dirección Nacional de Vialidad, también están citados ex funcionarios de Santa Cruz y especialistas que serán indagados por las obras viales.

Figuran en la lista de testigos el precandidato a presidente Alberto Fernández, que está en el número 117 de la lista. También figuran Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich, y empresarios entre los que están Carlos Wagner y Angelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri.

La causa se inició en 2016 a partir de una denuncia de Javier Iguacel, el entonces administrador general de la Dirección de Vialidad, pero luego, a pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se anexó a otra causa que data de 2008.

Las pruebas que faltan

La defensa de la ex Presidenta advirtió que, durante la etapa de instrucción, todas las medidas de prueba que fueron solicitadas fueron denegadas sin ningún fundamento. La Corte es precisamente la que deberá definir sobre esa denegatoria de medidas, entre ellas un profundo estudio pericial.

Para la defensa, el Tribunal Oral 2 "no solo negó la posibilidad de analizar si hubo deficiencias constructivas en las obras realizadas por las empresas de (Lázaro) Báez, sino además limitó el estudio pericial con relación a presuntos sobreprecios y demoras en la ejecución de las obras a sólo 5 de los 51 casos investigados, sin que para ello exista ni se haya indicado razón alguna que justifique tal temperamento".

Además, el Tribunal denegó la posibilidad de efectuar un análisis comparativo entre los precios y los tiempos de ejecución de las obras realizadas en Santa Cruz con las realizadas en otras jurisdicciones por otras empresas dedicadas a esta tarea, "entre las que naturalmente se incluyen empresarios vinculados al actual gobierno", sostuvo la defensa de Cristina Kirchner.

En tanto, la defensa de Báez recusó a dos integrantes del tribunal, que lo están juzgando en el caso de lavado.

Fuente: minutouno.com