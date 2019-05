VIDEO. Un árbitro murió en pleno partido en la altura de Bolivia

Víctor Hugo Hurtado, de 32 años, falleció luego de sufrir un desmayo en los primeros minutos del choque entre Always Ready y Oriente Petrolero.

El árbitro Víctor Hugo Hurtado falleció ayer luego de las complicaciones de salud que sufrió durante el partido entre Always Ready y Oriente Petrolero de la División Profesional de Bolivia.

"Lamentablemente tengo que comunicar que ha fallecido", dijo el presidente del Always Ready, Fernando Costa, a la agencia EFE, desde el Hospital del Norte de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, a donde fue trasladado el árbitro.

Hurtado, de 32 años, sufrió un desmayo en los minutos iniciales correspondientes al segundo tiempo y luego padeció un paro cardiorrespiratorio en la "puerta de emergencias", según afirmó Costa.

El árbitro se desplomó en el campo de juego y de manera inmediata fue asistido por médicos con una máscara de oxígeno hasta su traslado al hospital desde el estadio municipal de Villa Ingenio, situado a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Costa indicó que sería "prematuro" vincular la causa de su deceso a la altura y que no expresó "complicaciones o dolencias" en las horas previas al juego.

El presidente de Always Ready aseguró que el árbitro dirigió el miércoles pasado el partido entre The Strongest y Blooming en el estadio Hernando Siles, de La Paz, a 3.600 metros de altitud, y desde ese día permaneció en la región a la espera del duelo de este domingo entre Always Ready y Oriente Petrolero.