"Venimos aguantando el pago de los salarios después del 10 de cada mes"

GREMIALISTA / SERGIO LOBO, TITULAR DE LA UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA)-JUJUY

El titular de UTA-Jujuy respecto a la medida del 25 aclaro que en realidad no es un paro. "En nuestra actividad como en todas, el feriado nacional es un día no laborable. Si bien el transporte es un servicio que le llaman esencial, nosotros tenemos la potestad de trabajarlo o no, ya que si uno lo trabaja hay un plus que se nos paga por sobre el sueldo, pero resulta que a fin de mes ese plus se lo lleva el impuesto a las ganancias. Entonces, UTA central viene haciendo un reclamo hace diez años aproximadamente con respecto a este impuesto y tanto en el gobierno anterior como el actual no tuvieron respuesta alguna, razón por la cual los feriados nacionales no se los trabaja. En realidad no es un paro sino una abstención de tareas. Como dije, si nosotros trabajamos un feriado se nos paga un 100% sobre lo que sería el jornal normal, pero resulta que cuando vamos a cobrar ese plus no está porque se los lleva Ganancias, entonces, no conviene trabajarlo", apuntó.

Respecto al 29 dijo que es un paro decretado por la CGT, y como la UTA está adherida a ella, es por eso que se pliega a la medida.

-¿Hubo despidos en su sector?

-La verdad que doy gracias a Dios porque a partir del 3 de enero, dentro de lo que sería la provincia de Jujuy, no hubo despidos en el transporte. Nosotros sobre todo venimos cuidando de que no los haya, aún cuando las empresas presentaron un proceso preventivo de crisis, que hay varias, en el que exponen que tienen que reducir personal para poder seguir funcionando. Entonces nosotros hemos firmado convenio con todas las que presentaron el PPC y hasta el momento gracias a Dios no hay despidos. Así también, le venimos aguantando el tema del pago de los salarios fuera de término, pero también estamos trabajando para que por lo menos los trabajadores cobren antes del día 10, aunque la mayoría terminó de cobrar el viernes 17. Como sabemos, todos cobran a término en la provincia, tanto los estatales como los privados. Nosotros somos los únicos que estamos en una desventaja con ese tema, y como se sabe los vencimientos de impuestos al día 10 los terminan asimilando los trabajadores y no la empresa que está incumpliendo con el pago en tiempo y forma. Ese es nuestro reclamo, porque nos gustaría que antes del día 10 de cada mes cobren todos los trabajadores para no tener el problema de pagar esos importes por retrasos.

-¿Cómo está el tema de la obra social?, ¿Tienen atrasos?

-En cuanto a la obra social antes había un sistema donde venían los subsidios de Nación y la Secretaría de Transporte hacía la retención para el pago de obra social, cuota sindical y cuota promoción. Entonces las empresas no estaban en deuda con la UTA sino que estaban al día. Antes que llegue la plata a los empresarios, primero UTA se descontaba todo lo que sería los pagos a la obra social y cuota sindical. A partir de enero de 2019, cuando se cortó el tema subsidio de Nación, acá en la provincia nos sacaron del sistema, aún cuando todavía viene un 25% de Nación, la Provincia, de ese monto o de ese porcentaje, podría haber seguido haciendo los descuentos para la obra social y cuota sindical. Pero, por un tema particular, la Secretaría de Transporte nos dijo que no iba a hacer más el descuento como agente de retención, así que nosotros actualmente tenemos que ir empresa por empresa a cobrar lo que sería obra social y todo lo relativo al sindicato. Es así que hay empresas que están debiendo desde enero y estamos en mayo, y ellos tienen que estar al día.

-¿Eso está dentro de la normativa legal? ¿Eso lo pueden hacer ellos?

-No, porque a los compañeros ya se les retuvo esa plata. Entonces no tendrían por qué estar debiéndole a la UTA porque los descuentos están en los recibos de sueldos y es una plata que ya le descontaron a los compañeros. Entonces lo que no hacen es ir y depositar el dinero. Por todo eso, nosotros ya estamos mandando cartas-documento a las distintas empresas que están debiendo, y vamos a accionar legalmente. Y no solo sobre eso, sino por ejemplo la empresa que no le paga a los trabajadores tal o cual cosa, eso también va en desmedro de lo que sería el aporte social y cuota sindical, así que vamos a ver cómo accionamos legalmente para hacer los reclamos de lo que le adeudan al personal, dos años para atrás.

-¿Tiene conocimiento cómo se están manejando los subsidios a las empresas?

-El Gobierno provincial se comprometió con el 50% y lo viene cumpliendo; lo que sí es que quedó desfasado porque tomaron como promedio enero de 2018. O sea que lo que las empresas cobraban en enero del 2018 el Gobierno provincial les da el 50%, pero como todos sabemos de esa fecha a mayo de 2019 el tema inflacionario licuó todos los adelantos, aumentos y cuestiones parecidas. De todos modos, el reclamo de los subsidios los tiene que hacer la empresa al Gobierno provincial, nosotros como entidad sindical nos debemos centrar en los reclamos con respecto a los trabajadores, que cobren en tiempo y forma, y que se les pague lo que realmente tienen que cobrar.

-En líneas generales ¿Cómo está el transporte en la provincia?

-Creo que el transporte en Jujuy está muy desordenado. Lamentablemente en el transporte creo que el intendente Raúl "Chuli" Jorge viene haciendo cosas muy buenas en lo que hace al transporte, por ejemplo el hacer carriles para colectivos y otras cuestiones que hace que el recorrido sea mucho más ameno para los coches. Pero, creo que también hay un desorden en cuanto a lo que es regular todo lo que es interjurisdiccionales, truchos y tráfics; hay empresas que nosotros ni las tenemos registradas y están circulando. Así que una cuestión nuestra va a ser solicitar que se regule todo el transporte. Todos tenemos derecho a trabajar tanto interjurisdiccionales como empresas de colectivos o como trafics, pero tendría que ser de una manera ordenada, porque como se sabe, para el sistema de transporte se tienen que cumplir mil requisitos para poder funcionar, y no así otras empresas de transporte o turismo que no sé quién las controla.

-¿Tiene conocimiento de algún proyecto o medida que se vaya a realizar?

-No, pero esto pasa por la Dirección de Transporte. Yo creo que Transporte no puede autorizar una empresa ya sea de autos, tráfics o colectivos para que funcione dentro de la provincia sin que nosotros lo sepamos, que somos el sindicato que nuclea a los trabajadores no solo en lo provincial sino nacional.