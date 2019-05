Agredió brutalmente a su pareja y fue detenido

Una joven madre de 20 años fue brutalmente atacada por su pareja delante de su pequeña hija y tras permanecer varias horas retenida en la casa paterna del joven, logró ser rescatada por su progenitora y el agresor fue detenido.

La denuncia además consta de que la joven madre fue privada de su libertad durante varias horas y fue rescatada por su madre.

Según el expediente judicial que se abrió para investigar el hecho, todo ocurrió la mañana del domingo pasado en una vivienda del barrio Coronel Arias, cuando la joven despertó por los golpes que recibía en distintas partes del cuerpo por parte del joven ahora detenido.

La denuncia da cuenta que la mujer sufrió severas lesiones en el rostro y una hemorragia ocular, además de una herida cortante en la oreja izquierda y varios hematomas en distintas partes del cuerpo.

La joven además de denunciar el hecho que tomó parte la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual a cargo del fiscal Alejandro Bossatti, expuso el terrible momento que vivió en su cuenta de la red social Facebook.

Allí además la joven manifestó que el victimario le había quitado su teléfono celular, "me cambió mi contraseña para que no lo use, no dejaba que vaya de esa casa y no me llevó al médico, a pesar que lloraba de dolor".

Más adelante la joven relató que "a la tarde noche mi mamá, su marido y su cuñado me fueron a buscar", manifestando además que su pareja y su padre "seguían armando problemas, sacó un machete amenazando y agrediendo a todos nosotros. Nos pudimos ir de ahí pero nos tiraron piedras. No le importó si estaba con la bebé; no tomaron conciencia de nada", escribió la joven mujer .

Tras la denuncia realizada por la víctima, se promovió acción penal en contra del joven y se ordenó su inmediata detención.

Según las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario, el joven fue imputado por "lesiones calificadas por violencia de género y por la calidad de la víctima" y solo restaban conocer los informes médicos para ampliar o no la calificación legal que pesará sobre el violento sujeto.

Por otra parte, nuestro diario pudo saber que la joven se encuentra muy adolorida por los golpes que recibió y debe realizarse otro estudio oftalmológico porque corre el riesgo de perder el ojo. De momento tiene una visión prácticamente nula.

La familia de la víctima de violencia de género solicitó asesoría legal y su abogada pidió estudiar el expediente una vez constituida como parte querellante.

El joven agresor ya conoció la causa de imputación y designó también a un abogado defensor para responder sobre las graves acusaciones que pesan en su contra.

Por otra parte se supo que en la sede policial también fueron denunciados el progenitor del agresor y otros familiares por las amenazas con un machete que habrían recibido, cuando intentaban rescatar a la joven de 20 años.

Hay otra denuncia de amenazas en contra de los progenitores del agresor, que la Justicia también analiza promover acción penal.