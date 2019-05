Familias tomaron tierras en barrio Horacio Guzmán

Diez familias permanecen apostadas en una franja de tierra ubicada sobre avenida Undiano del barrio Horacio Guzmán, reclamando a las autoridades municipales que agilicen los trámites para la entrega de un terreno. Junto a sus hijos, los padres permanecen desde la mañana del domingo y adelantaron que no se retirarán del lugar hasta recibir una respuesta positiva. Sostuvieron que están inscriptos desde hace cuatro años y que aguardaban estar incluidos en el sorteo que se realizó el miércoles pasado, pero grande fue su sorpresa y malestar al constatar que sus papeles no habían sido ingresados al sistema, por lo que decidieron ir y usurpar ese espacio. Hasta anoche, no se informó si el municipio radicó la denuncia por lo que tampoco había una orden de desalojo, la Policía permanece en el lugar a modo de prevención.

"Tomamos esta medida por necesidad habitacional, no tenemos casa, algunos alquilamos, otros están viviendo en condiciones muy críticas en la casa de los padres y lo que estamos pidiendo es que se nos ceda este terreno, donde se juntan los malvivientes a tomar y se dedican a robar a la gente. Recibimos respuesta favorable de los vecinos, nos brindaron su colaboración y nos pidieron que no nos retiremos, que permanezcamos aquí porque es necesario que el terreno sea habitado. No es una plazoleta ni un espacio verde, está cubierto de yuyos, no hay cuidado alguno y pedimos que el intendente se tome la molestia de venir a ver que estamos aquí en medida pacífica", dijo Soledad Brizuela, quien tomó la palabra para hablar sobre la problemática.

Explicó que no pertenecen a ningún gremio ni a un partido político, que son familias carentes de un hogar y que están cansados de estar en una lista de espera y renovando papeles para que nadie los tome en cuenta. "No estamos pidiendo que nos entreguen una casa, pedimos un terreno, no buscamos conflictos, ayer (por el domingo) se presentó un funcionario municipal y nos pidió que hagamos de nuevo todos los papeles, le dijimos que ya los hicimos. Hay gente que presentó hace cuatro años, otros hace tres, algunos presentaron la documentación dos veces para que le otorguen un terreno fiscal pero no obtenemos respuestas, en mi caso y el de otra señora, directamente no figuramos en el sistema. Si cumplimos en presentar y no aparece la documentación, qué sentido tiene que sigamos haciendo las cosas por derecha", dijo Brizuela.

Las familias indicaron que permanecerán en el lugar hasta obtener algo concreto ya que desde el municipio prometieron darles una respuesta.