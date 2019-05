Una película con sello norteño llega a las salas del país

"BADUR HOGAR" / LA COMEDIA ROMÁNTICA SALTEÑA TENDRÁ SU ESTRENO COMERCIAL ESTA SEMANA.

El filme salteño "Badur Hogar" dirigido por Rodrigo Moscoso y producido por el jujeño Pablo Rollón tendrá su avant premier hoy en la vecina provincia con una proyección especial en los cines Hoyts de Alto NOA Shopping. La película que llegará a varias salas del país el próximo jueves en su estreno comercial cuenta con un equipo actoral y técnico de trabajadores casi exclusivamente de nuestra región y con la participación especial de Sofía "Jujuy" Jiménez en su debut en la pantalla grande. Pablo Rollón en diálogo con El Tribuno de Jujuy indicó que la cinta muy pronto llegará a nuestra provincia para ser disfrutada en salas locales y se refirió a esta comedia romántica que por medio de la relación entre un salteño y una porteña muestra la idiosincrasia del norte, las costumbres y modismos de la región.

Sofía "Jujuy" Jiménez encarna en el filme el papel de una novia en un casamiento donde se conocen los protagonistas de la comedia.

Así, el productor que reside en Los Ángeles, California, desde hace más de 10 años, contó que "Badur Hogar" tuvo un exitoso paso por el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) en abril pasado, "quedó seleccionada para el Bafici y la acogida fue buenísima, nos fue mucho mejor de lo que esperábamos y eso nos llena de alegría. La prensa fue muy generosa con la película y los comentarios de la gente después de las proyecciones fueron muy positivos. Es una película que realizamos desde el interior con mucho esfuerzo. Es un proyecto que comenzamos hace cinco años. La ingeniería de hacer una película es larga, compleja y costosa", explicó destacando que la producción audiovisual ya fue enviada a otros encuentros cinematográficos en los que esperan poder participar.

PABLO ROLLÓN / EL JUJEÑO ES EL PRODUCTOR DE LA PELÍCULA QUE MUY PRONTO LLEGARÁ A LA PROVINCIA.

El filme se pudo concretar tras ganar la Convocatoria de Largometrajes Regionales del Incaa y gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia de Salta, "está filmada íntegramente en locaciones de Salta capital y agradecemos las facilidades que nos brindaron durante el rodaje", dijo. Y destacó que la cinta que cuenta con un elenco mayoritariamente salteño, logra plasmar las peculiaridades propias del norteño con las que muchos tal vez aquí nos sintamos identificados, "la película está actuada en su 99 por ciento por gente del interior, actores de Salta y Tucumán y la protagonizan Bárbara Lombardo de Buenos Aires y el salteño Javier Flores. Sus personajes se enamoran, ella es una chica de Capital que viene a visitar a sus padres en Salta, se queda y se va generando la relación. La película muestra la idiosincrasia del norte por medio de situaciones graciosas por eso creo que el público jujeño la va a recibir muy bien, porque en definitiva en Salta y Jujuy tenemos prácticamente las mismas costumbres. Estamos muy entusiasmados por lo que pueda pasar en el interior con la película", expresó destacando que están trabajando intensamente para que el estreno en Jujuy del filme sea muy pronto.

"Badur Hogar" está dirigida por Rodrigo Moscoso, cineasta salteño que hace casi 20 años fue una de las figuras del llamado Nuevo Cine Argentino con su película "Modelo 73" y hoy el cineasta vuelve al ruedo con esta producción que Rollón calificó como "una comedia de autor". De esta manera expresó que "la película refleja cómo es la vida del Norte argentino, las costumbres, los modos, el humor, los paisajes por medio de la comedia, creo que a través del humor los mensajes llegan de una forma distinta, y nos pareció interesante explorar ese camino. La llegada del cine es muy fuerte así que el filme puede servir para mostrar al mundo el Norte argentino, para trascender fronteras . Además, considerando la difícil situación por la que estamos atravesando en el país es el momento justo para ver algo alegre, fresco, para distenderse".

En los tramos finales de la charla el productor que en Estados Unidos trabaja en publicidad, planea desarrollar proyectos próximamente en Jujuy, "estamos evaluando cosas, ojalá se puedan concretar en el mediano plazo, los tiempos del cine son largos. Pero espero poder aportar un granito de arena para fomentar la industria del cine, soy jujeño por más que viva en el exterior y me encantaría desarrollar una película en Jujuy porque es trabajo genuino para muchas personas. Me gustaría que el cine se industrialice a nivel NOA porque aquí hay mucho talento, para que quienes se forman en la región no tengan que emigrar para poder trabajar", aseveró para concluir.

Finalmente, vale mencionar que "Badur Hogar" contó con el trabajo de jóvenes jujeños que cumplieron funciones en el filme como meritorios. Ellos son Luz Castro (producción), Marcelo Elías (producción) y Lucas Díaz (edición).