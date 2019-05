A Santilli se le escapó que la candidata es Vidal en medio de las dudas sobre Macri

Un sugestivo fallido del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, sobre el candidato presidencial de Cambiemos dejó en evidencia las dudas que atraviesan a la coalición oficialista y la incertidumbre sobre la postulación de Mauricio Macri. "Nuestro candidato es María Eu... Mauricio Macri", soltó Santilli en una entrevista radial mientras intentaba salir al cruce de los dichos del senador radical Julio Cobos, que el lunes nuevamente salió a pedir que la candidata de Cambiemos sea María Eugenia Vidal.

"Lindo fallido", le retrucó entre risas el periodista de radio Futurock FM. "No, no. Nuestro candidato es Mauricio. Siempre lo dijimos, lo sostuvimos y lo seguimos diciendo", respondió algo incómodo el dirigente del PRO, que luego insistió en que no tienen "dudas" de que Macri debe ir por la reelección y rechazó una interna como reclaman los radicales. Más allá del fallido de Santilli, lo cierto es que las dudas sobre la candidatura de Macri son reales dentro de Cambiemos y no sólo en el radicalismo, que ya no oculta su deseo porque se active el "Plan V" o por negociar con el peronismo no kirchnerista una nueva alianza.

El Gobierno ahora no descarta habilitarle una primaria a Lousteau Como reveló LPO, en el Gobierno ya no descartan totalmente una interna con el radicalismo aunque creen que sus socios presionan para conseguir más lugares en las listas. De todos modos, en las últimas horas deslizaron que podrían aceptarlo aunque con listas de legisladores nacionales separados, algo que saben que la UCR no aceptará porque podría dinamitar su representación en el Congreso. Acaso afectados por el cimbronazo político que produjo el anuncio de Cristina Kirchner, la tensión en Cambiemos se aceleró en las últimas horas.

El fastidio del Gobierno con los radicales fue evidente en los dichos de Cristian Ritondo, que tildó de "irresponsable" a Alfredo Cornejo por decir que hay que ampliar Cambiemos y analizar la posibilidad de llevar otro candidato en lugar de Macri. El dato desconocido de esta trama es que antes de lanzar esa explosiva respuesta contra el mendocino, Ritondo cenó con Macri. Ya la semana pasada Marcos Peña había salido al cruce de Cornejo. En medio de las dudas y la incertidumbre sobre el futuro de Macri, Jaime Durán Barba mandó a hacer una mega encuesta nacional que será clave para el futuro de Cambiemos. El estratega electoral del Gobierno encargó un sondeo de miles de casos que se terminará a finales de mayo, según supo LPO. Los resultados de ese trabajo serán determinantes para definir si Macri va por la reelección o no.

FUENTE: LA POLÍTICA ONLINE