Gabriela Toledo: "Hacer deporte te cambia la vida"

Cuando el deporte es parte de tu vida, la competencia se disfruta más y así lo siente la atleta Gabriela Toledo que el domingo 2 de junio dirá presente en la largada de los 10K de avenida Córdoba marcando supremacía una vez más en la categoría 45 a 49 años pero buscando ser parte del primer pelotón de la 13º edición del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy.

"Es un placer seguir vigente y la prueba de El Tribuno significa mucho para mí, recuerdo cuando se largaba en calle Belgrano en la 1º edición y éramos 20 atletas locos corriendo y hoy se transformó en una marea roja. Estoy entrenando mucho y quiero disfrutarla planamente", agregando que "por eso quiero invitar a la familia jujeña que aproveche hasta el domingo preinscribirse vía online y estar el 2 de junio en una jornada en la que siempre sale el sol, se vive un clima de fiesta porque hacer deporte te cambia la vida", arrancó diciendo la deportista que es entrenada por Silvina Toledo y Enrique Godoy.

La multitud de la convocante prueba es un incentivo para Toledo que "cuando paso por algún sector y la gente me reconoce me brinda el aliento y en eso tenemos un plus al ser locales a pesar de que es un circuito durísimo, y eso que corrí en otros lugares pero como este circuito no hay, cada centímetro sufrís, pero es realmente para disfrutarlo", acotando que "en 2018 la carrera fue con viento Norte y más allá de que como jujeños estamos acostumbrados, fue duro y ahora tengo muchas ganas de quedar entre las 5 primeras y por eso los domingos sacrifico la familia, reuniones y cumpleaños porque tenés que cuidarte pero quiero disfrutar y me encanta que vengan atletas de elite porque le da otro marco", comentó.

Dentro de su trayectoria destacó que "el año pasado tuve la oportunidad de ser uno de los tres atletas nombrados por el Concejo Deliberante de Palpalá como embajadores deportivo, trato de hacerle honor a ese título porque es muy amplio y más teniendo en cuenta que yo ya pasé los 45 años y como mujer es muy difícil mantener un nivel porque soy mamá de 2 niños, trabajo todo el día, entreno, tengo una conducta con la nutrición y los objetivos se te complican si no te acompañan. En este caso agradecida con Rubencito Rivarola que se comprometió conmigo en 2018 y hasta el día de hoy me brinda su apoyo".

Ser una de las referentes femeninas en el pedestrismo no fue nada fácil y por ello resaltó que "tengo dos hijos y creo que son mis primeros y únicos admiradores, después mi familia, mis amigos. Llevo una vida haciendo esto y antes de casarme mi papá era mi chef porque previo a cada carrera me prepara la dieta y hasta el día de hoy sigue siendo así y permanece ese hábito saludable en mi vida". Añadiendo que "gracias a Dios mi profesión va de la mano del deporte porque trabajo en un gimnasio y eso me da libertad ya que 1 hora a la tarde la destino para mi entrenamiento todos los días del año a menos que surja un problema. Esto requiere de mucha constancia y como atletas no hay lluvia, frío ni calor y permanentemente tenés que estar bien alimentado. Tuve suerte y más allá de que somos muy poquitas las atletas mujeres en Jujuy siempre nos destacamos", concluyó.