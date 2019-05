Talleres lleva su gente a capital

Atlético Talleres de Perico jugará esta tarde su partido pendiente de la primera fecha del Torneo Anual de la Liga Jujeña de Fútbol. Será a partir de las 16.15 en el estadio "La Tablada" ante Atlético Cuyaya, el campeón de la Copa Jujuy. Pablo Carrillo con Alejandro Mena y Pablo Tellez serán los encargados de impartir justicia en este atractivo duelo. El "expreso" recién el fin de semana comenzó a "ponerse al día" con el certamen doméstico, tras su participación en el Regional Amateur, donde fue eliminado por el Consejo Federal luego de los incidentes ante Central Norte en Perico, por las semifinales. Además de quedar afuera, el ente afista castigó económicamente al club, suspensión del estadio y lo desafilió por cuatro meses, sanción que lo dejaría fuera de la lucha por el título. Los directivos presentaron una apelación y aguardan con expectativas que al menos se baje la pena local.

Hoy los hinchas podrán asistir al reducto de avenida Córdoba, ya que no son locales y entonces no pesa el castigo ni el pedido de la Policía de la Provincia para que no vayan a la cancha, tal cual pasó en el reducto de Rivadavia cuando enfrentó a Nieva en su vuelta al ruedo.