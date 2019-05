Discriminación, burlas y golpes, indicios de bullying

Por Luis Caravallo. Ante la difusión que tomó el caso del niño que fue golpeado por otro hasta quedar inconsciente en una escuela de esta ciudad capital días atrás, se supo que los casos de bullying en la provincia de Jujuy tuvieron un crecimiento y que la forma en que estos se expresan, según los estudiantes que sufren este acoso, es a través de burlas, agresiones y discriminación.

Estos registros fueron obtenidos por la implementación del buzón de denuncias anónimas en las escuelas que instaló el Inadi el año pasado. En ellos, estudiantes de la mayoría de los establecimientos educativos consultados en la provincia dejaban mensajes en los que exponían lo que padecían con los compañeros del aula, sin poner su nombre.

Es que los organismos gubernamentales como asociaciones independientes estuvieron trabajando activamente en la prevención y contención de estos casos que se dieron a conocer en los establecimientos educativos durante los últimos años. Sin embargo, la zona del norte de Jujuy también se ve altamente afectada por estos casos que no sólo causan un daño psicológico o físico, sino también la autoflagelación y, en casos extremos, la muerte de la víctima del acoso.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Claudia Sheij, titular de la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil, indicó que "hay muchas burlas, agresiones, maltrato y mucha discriminación por sobre todas las cosas. Lo que más se habla es de la discriminación, el maltrato y la violencia desde todas las índoles. El bullying se produce en el ámbito escolar, cara a cara. Esto luego, se sigue en las redes sociales", señaló la funcionaria.

"Hicimos muchas intervenciones en las escuelas por el tema bullying. Con los buzones del Inadi íbamos curso por curso para que los chicos digan todos los problemas. Ellos contaban el caso de algunos y otros tipos de situaciones, y al ser anónimos muchos chicos se animaron a poner en este buzón las problemáticas que existían en el colegio. Una vez que se logró obtener toda la información el año pasado, hicimos un planteo de todos los problemas", resaltó Sheij.

La titular de la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil explicó que trabajan fuertemente en la prevención, contención, seguimiento y mediación de los casos de bullying en toda la provincia. Tienen previsto, además de seguir registrando y acompañando las denuncias de estos casos, hacer un laboratorio de seguimiento especial para el bullying y ciberbullying que se producen en capital e interior.

"El bullying decae en un problema de autoestima. Te humillan, te maltratan, te hacen sentir mal, los chicos no quieren ir a la escuela, no quieren salir, no se quieren juntar con nadie, entran en depresión y terminan lamentablemente en autoflagelo. Hace tres semanas en cuatro días hubo intentos de seis chicos en La Quiaca y no es casual. La semana que viene estamos viajando para ver cómo se dan estas cuestiones", explicó Claudia Sheij.

En la escuela

En los establecimientos educativos siempre se trabaja con la capacitación para que ningún chico tenga que vivir situaciones de violencia. Tanto las autoridades escolares como la familia deben ser quienes enseñen a los niños como adolescentes la importancia de los valores en el proceso de la enseñanza.

"Tenemos que entender que no solo los padres educan. Es un complemento donde los valores se enseñan, se ejercen y lo que nos estamos olvidando es el respeto. Lamentablemente hoy el adulto también se olvidó de lo que es el respeto a los pares y a los menores. Cada vez defendemos más los derechos, pero cada vez menos los valores", dijo la titular de la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil.