Piden donaciones de marcos de anteojos

La escuela Nº 312 "Agua y Energía Eléctrica" se encuentra sobre ruta nacional 9 camino al dique La Ciénaga y a 2 kilómetros de la ciudad de El Carmen. Allí asisten muchos niños a esta institución escolar que tiene la modalidad de jornada completa, es decir que los alumnos se les brinda desayuno, almuerzo y merienda. Muchos de esos niños son de escasos recursos económicos.

Al establecimiento asisten niños de padres que en su gran mayoría son peones que trabajan en las fincas cercanas.

Eduardo Gil es padre de un alumno integrado de ese establecimiento escolar y en diálogo con El Tribuno de Jujuy dijo que "fui a la escuela a conversar con el director por cuestiones relacionadas a mi hijo y me di con una realidad abrumadora y es que muchos niños, compañeros de mi hijo y niños que asisten a otros grados no pueden aprender a leer o hacer sus tareas porque no ven, porque no tienen anteojos", dijo apenado.

Comentó que muchos alumnos asisten a esa institución escolar porque se les brinda tres comidas diarias, "imagínate que, ante una situación de tanta vulnerabilidad, es imposible que los padres puedan comprarles anteojos a sus niños", dijo Eduardo. Esta escuela que queda en una zona rural del departamento El Carmen asisten niños de padres que en su gran mayoría son peones que trabajan en las finas cercanas.

A esta institución escolar acuden alrededor de 300 niños que se encuentran divididos desde sala de jardines de infantes hasta séptimo grado.

Gil recordó que el director de la escuela le comentó que han conseguido con anterioridad la donación de algunos marcos de anteojos que les fueron donados a algunos chicos y que es por ello a veces llama la atención ver a niños con anteojos muy grandes debido a que no son acordes los modelos y tamaños para los alumnos que asisten a este establecimiento.

Es por esta razón que se lleva adelante una colecta de marcos de anteojos para estos niños, ya que es el elemento de mayor costo en unos anteojos, "Es muy triste ver cómo algunos alumnos se pegan la hoja a la nariz para poder ver". Gil, comentó en otro momento que el director de la institución le dijo que cada niño ya tiene realizado los estudios y allí saben que graduación de anteojos es la que necesitan, pero no pueden acceder a ello debido al alto costo.

Aquellos que estén interesados en realizar la donación pueden comunicarse con Eduardo Gil al 38855867545 o comunicarse a través de Facebook y de esta manera ayudar a que los niños de esta linda escuela carmense puedan aprender a leer.