Trabajadores piden tomar parte en venta de ingenio

Trabajadores en actividad en el Ingenio La Esperanza se movilizarán mañana jueves hacia la sede del Centro Judicial de la ciudad de San Pedro, para reclamar al juez Juan Pablo Calderón la participación de los trabajadores en el proceso de quiebra y venta de ese establecimiento productivo, informaron ayer autoridades sindicales.

"El juez de la quiebra nos negó la participación y consideró que los representantes de los azucareros no podemos formar parte de este proceso", refirió a Télam Sergio Juárez, titular de Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (Soea) del citado ingenio.

Esa resolución motivó la decisión de los trabajadores de movilizarse a la sede del Poder Judicial de San Pedro para solicitarle al juez de la quiebra que incluya a los azucareros en el proceso de quiebra, y para exigir que ello se realice ante una eventual venta de ese complejo agroindustrial.

Los trabajadores presentarán un petitorio en el que requieren que se garantice la continuidad de los 617 trabajadores en actividad, que se aclare la forma de pago de la antigüedad de los operarios y que se actualicen los montos de tope indemnizatorios, entre otros puntos.

La firma Productora del Norte SA, empresa del grupo Budeguer, es la única entidad oferente para quedarse con 30.000 hectáreas y el complejo industrial del Ingenio La Esperanza, mientras que 40.000 hectáreas quedarían bajo la administración del Gobierno provincial.

El gremialista Juárez señaló que hasta la fecha "no hay una resolución por parte del juez Calderón; hoy estamos en un momento de incertidumbre, porque no se sabe qué es lo que va a pasar, más allá de los trascendidos que indican que a fin de mes se entrega el sector productivo", agregó.

"Los plazos legales no dan, no hay nada todavía y nosotros somos los más interesados porque no tenemos certezas sobre el futuro de los trabajadores", sostuvo finalmente el referente sindical.

Cabe señalar que recientemente los trabajadores habían amenazado con realizar medidas de fuerza, por la falta de pago de los haberes del mes de abril. Pero tras una asamblea de los trabajadores en la sede del complejo sampedreño, se les acreditaron los haberes.

También habían denunciado que representantes del grupo Budeguer ya manejan de hecho algunos sectores del ingenio.