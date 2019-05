Video. "Jujuy es laboratorio de experimentos malos del Gobierno nacional"

"Soy una persona común que vive en un barrio que no tiene asfalto, cloacas ni cordón cuneta, un padre de familia que camina mucho la ciudad", dijo el candidato a intendente de capital del Frente Justicialista. Y "Dingui" agregó: "El día después de las elecciones vuelvo a mi trabajo privado como abogado, ya que yo hago política por vocación y no por hacerme rico, como pasa en la Provincia y la comun

Por Riad Quintar (H)

-¿Qué lo motivó a ser candidato a intendente por San Salvador de Jujuy sabiendo los últimos resultados del Partido Justicialista?

-Considero que me puso la gente en este lugar y el Frente Justicialista ratificó esta decisión de poner a una persona joven con un perfil que conoce la capital jujeña y sabe las problemáticas que viven día a día las personas.

-Venimos de años de un peronismo muy debilitado en capital, ¿cómo lo ve hoy?

-Lo veo muy fuerte, veo un recambio que viene dándose en este tiempo y hay mucha gente con ganas de trabajar en un cambio en capital, debido a las políticas de los últimos 12 años en San Salvador de Jujuy que afectaron a muchos capitalinos de distintas formas.

-¿Qué puntos débiles ve hoy en San Salvador de Jujuy?

-Estoy convencido en que hay que refundar San Salvador de Jujuy, ya que en 24 años de la UCR en capital se cansaron de inaugurar semáforos, fuentes, algunas obras pequeñas. Además, vemos que no hay un trabajo de asistencia social para nada, vemos que el 70% de las calles siguen rotas o sin pavimentar, no vemos obras de cloacas o trabajo de alumbrado público en los barrios más afectados.

-¿Cuál es el objetivo de querer realizar un debate con el intendente Jorge?

-Queremos que la sociedad sepa cuáles fueron las obras y los trabajos en estos 12 años, como así también qué quieren hacer en estos cuatro años, ya que todo lo que no se hizo en este tiempo no lo van a hacer ahora. Nosotros también queremos que los capitalinos escuchen nuestros objetivos y elijan entre lo nuevo y lo que ya no va a cambiar.

-¿Qué propuestas puede dar "Dingui" Martín Palmieri en caso de que haya un debate?

-Vamos a realizar una municipalidad digital para que los trámites sean efectivos y los ciudadanos no esperen días por un trámite. Además, vamos a reducir un 50% la planta de funcionarios, ya que no pueden ser más de 300 personas y ganar arriba de 40.000 pesos y vamos a reducir el sueldo de los mismos un 25%. Vamos a trabajar con las sociedades protectoras de animales e implementar nuevamente los centros vecinales para tener un control sobre los problemas de los barrios, entre otros proyectos.

-¿Para qué se va a utilizar la plata que se va a ahorrar entre la eliminación de los funcionarios y la baja de sueldos?

-Vamos a invertir esa plata en generar un plan de primer trabajo para los chicos que salen del secundario y los que se encuentren en el último año de cursado de sus carreras, ya que un 70% no puede introducirse en el mercado laboral y el municipio se encuentra totalmente ausente, por lo que la idea es negociar con las empresas privadas para que incluyan en un primer empleo a estos chicos y el sueldo va a correr por cuenta del municipio durante el tiempo que dure este trabajo, dejando al chico con experiencia y capacitado.

-¿Cree que la política nacional y los golpes económicos afectaron a Jujuy y capital?

-Claramente, Jujuy es una franquicia del Gobierno nacional y un centro de laboratorios de experimentos malos. Tanto Morales como Jorge son de la mesa chica de Cambiemos y tienen decisión directa en las medidas que afectan a los bolsillos de los jujeños y que hoy no pueden llegar a fin de mes. El Gobierno cree que con realizar medidas populistas como en estos últimos días se van a separar de Macri, pero la gente sabe y entiende esto.

-La elección está polarizada entre "Chuli" y "Dingui" ¿Qué lectura hace de esto?

-La lectura es simple: los ciudadanos se cansaron de ver la misma cara 12 años y que no haya grandes avances en la ciudad, sumado a actos de corrupción y problemas económicos. Por eso la gente hoy ve en mi persona otro candidato con posibilidades de ganar y de apostar a un cambio.

-¿Con qué municipalidad se va a encontrar después del 10 de diciembre?

-Vamos a encontrarnos con trabajadores muy golpeados y muy maltratados por estos 12 años de gestión, y vamos a darle valor a la carrera administrativa para premiar a los que realmente se lo merecen, terminando con el amiguismo y cargo fácil para los familiares. Vamos a encontrar problemas en infraestructuras, servicios públicos y una ciudad muy olvidada, ya que San Salvador no solo es el centro.

-¿Qué pueden esperar los empleados municipales en caso de que Ud. sea intendente?

-El empleado puede estar tranquilo, ya que conocemos sus problemas y el ajuste va a empezar desde arriba, no de abajo como ocurre hoy en día. Creemos que con la cantidad de personas que hay se puede trabajar muy bien y nosotros no vamos a discriminar a nadie por bandera o identidad política, como sí ocurre con esta gestión.

-¿Qué equipo de trabajo tendrá Martín Palmieri en el municipio de San Salvador?

-Nosotros vamos a buscar a las personas más capacitadas para hacerse cargo de los puestos, sin importar banderas políticas, ya que nos merecemos lo mejor para capital y terminar con el amiguismo de siempre.

-¿Cómo ve al habitante de San Salvador de Jujuy hoy en día?

-Lo veo triste, enojado y desilusionado con este Gobierno nacional y provincial que prometió cambio y hoy sufre más que años atrás. Pero también los veo esperanzados por tener una oportunidad de cambio y nueva gente que se preocupa por ellos y la ciudad.